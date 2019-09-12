Правительство согласовало логотипы нацпроектов

Правительство согласовало единый стандарт визуального стиля национальных проектов для повышения их узнаваемости, сообщило РБК со ссылкой на документ, подписанный заместителем директора департамента проектной деятельности правительства Максимом Ксензовым. Издание отметило, что разработкой логотипов по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева занимался ТАСС.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин издал майский указ о развитии страны до 2024 года. На его основании было разработано 13 нацпроектов, в том числе «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Экология» и другие.

О проблемах с реализацией нацпроектов читайте в материале “Ъ” «Нацпроекты не укладываются на карту».