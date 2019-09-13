Четыре севастопольца вернулись в Россию в рамках обмена заключенными с Украиной

Четыре жителя Севастополя вернулись в Россию после обмена заключенными с Украиной, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик ТАСС. Он не назвал имена вернувшихся, отметив, что к ним пока не стоит привлекать излишнее внимание.

«В списки на обмен попали четыре севастопольца. Сейчас они находятся на материке и готовятся прибыть в Севастополь»,— сказал господин Белик.

Ранее сегодня в рамках обмена в самопровозглашенную Донецкую народную республику вернулся подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах. Господин Цемах был одним из 35 человек, которых Россия получила в рамках обмена задержанными и осужденными с Украиной.

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Переговоры об обмене начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося 11 июля. В Россию вернулись, в частности, руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению Boeing над Донбассом в 2014 году. На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе. По словам Людмилы Денисовой, Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных.

Подробнее об обмене читайте в материале “Ъ” «Держи обмен шире».

О том, что писали зарубежные СМИ об обмене, читайте в материале “Ъ” «Поразительный контраст: в Москве обмен вызвал куда меньший интерес, чем в Киеве».