Украина хочет вернуть из России еще 113 граждан

Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России, заявила в интервью РБК уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами, обе страны получили по 35 человек.

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

«Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находится 113 граждан (в возвращении которых заинтересован Киев.— “Ъ”)»,— заявила украинский омбудсмен. По ее словам, с российской стороны обмен курировал зампред правительства Дмитрий Козак, со стороны Киева — помощник президента Андрей Ермак.

Она также подтвердила, что президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым продолжить обмен. По мнению Людмилы Денисовой, еще один может состояться до конца года. «Перспективы обмена есть. Я считаю, что в этом году обмен произойдет»,— заявила она в эфире украинского телеканала «1+1» (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что пока рано называть сроки следующего обмена, но согласился, что «этот процесс нужно продолжать».

Переговоры об обмене начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося 11 июля. В рамках обмена в Россию вернулись, в частности, руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению Boeing над Донбассом в 2014 году. На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе.

Подробнее об обмене читайте в материале “Ъ” «Держи обмен шире».

О том, что писали зарубежные СМИ об обмене, читайте в материале “Ъ” «Поразительный контраст: в Москве обмен вызвал куда меньший интерес, чем в Киеве».