Минэкономики предложило приватизировать контролируемые ЦБ банки

Минэкономики считает нужным приватизировать банки, находящиеся под контролем Центробанка РФ. Глава министерства Максим Орешкин в интервью РБК заявил, что ведомство ставит «вопросы о ряде приватизационных сделок». О каких банках идет речь, он уточнять не стал. «Их надо продать за реальную стоимость, я давно об этом говорю»,— добавил он. По словам господина Орешкина, по плану доля государства в экономике должна снизиться с текущих 46–47 до 42%.

Глава французского конгломерата Societe Generale Фредерик Удеа ранее назвал одной из причин низких инвестиций в РФ доминирование госбанков (в том числе и неопределенные перспективы приватизации санируемых ЦБ банков). Сам ЦБ заявил, что из-за санации кредитных организаций потерял уже от 750 млрд до 1,4 трлн руб.

Как Минэкономики предложило пересмотреть порядок отбора продавцов приватизируемого имущества, читайте в материале “Ъ”.

О программе действий правительства по основным макроэкономическим вопросам — в публикации “Ъ” «Клятва на кодексах».