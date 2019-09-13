Клятва на кодексах Правительство объявило, что оно будет и чего не будет делать в экономике в ближайшее время

Экономический блок правительства на Московском финансовом форуме (МФФ) объявил программу действий по основным макроэкономическим вопросам как минимум на год. Стимулирование экономическими мерами роста ВВП исключается. Налоги по-прежнему неизменны. Главная задача ЦБ — ценовая стабильность без экспериментов в денежно-кредитной политике. Выход из «ловушки средних доходов» предполагается обеспечить регуляторными реформами, в том числе законом о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), его проект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. В основном это программа действий Белого дома и Банка России в ожидании большей определенности трендов в мировой экономике. Инвестиции Фонда национального благосостояния (ФНБ) внутри страны после 2020 года возможны, но только в рыночные проекты при софинансировании бизнесом и без трансферта государству рисков по таким проектам.

Открывшийся 12 сентября МФФ использован представителями правительства не для дискуссий, а для декларации перед внесением бюджета в Госдуму принципов, которых экономический блок Белого дома и Банк России намерены придерживаться как минимум в ближайший год. К сентябрю вокруг экономического курса накопилось уже довольно много неопределенностей: на МФФ премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр экономики Максим Орешкин сделали заявления, задача которых по крайней мере продекларировать единую и согласованную стратегию. Более подробно в ходе МФФ отдельные вопросы экономической идеологии прокомментировал заместитель главы Минфина Владимир Колычев, главный экономист ведомства.

Главной институциональной новостью МФФ стал практически официальный отказ правительства и ЦБ от создания в том или ином виде «третьего уровня» пенсионной системы (пенсионных накоплений по недобровольной схеме).

Ее сменила максимально либеральная для текущих условий идея госгарантий по пенсионным накоплениям, «гарантированный пенсионный продукт» (ГПП). Если говорить о крупных новшествах, то к ГПП можно добавить анонсированную Дмитрием Медведевым цифровую платформу госуправления (поручение о ее проектировании к 1 октября Минэкономики и Минфин, по его словам, получат «на днях»), и на этом большие новости МФФ, видимо, заканчиваются.

Однако важно и то, от чего расширенное правительство обещало воздерживаться.

Наиболее очевидный и пока самый шаткий компромисс — отказ Белого дома от идей использования денежно-кредитной политики Банка России для стимулирования экономического роста.

Здесь формулу компромисса раздельно обозначили Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина: Белый дом не оспаривает несовместимость инфляционного таргетирования ЦБ с другими экономическими задачами, а ЦБ при макропруденциальном надзоре не предпринимает действий, существенно ограничивающих принятие банковской системой рыночных рисков. Владимир Колычев утром 12 сентября также заявил о неприятии Минфином требований к ЦБ о «неординарных и неортодоксальных решениях»: разрушение «макроконструкции», созданной ЦБ и Минфином, недопустимо, в задачи ЦБ в ней не входит поддержание роста ВВП, а вопрос о ключевой ставке — только вопрос стабильности цен около инфляционной отметки в 4%. С этим тезисом теперь согласно и Минэкономики.

Со стороны Минфина «макроконструкция» предполагает ограничение федеральных расходов бюджетным правилом — господин Колычев подчеркнул, что правительство не поддерживает идею стимулирования роста ВВП ростом федеральных расходов. В интервью РБК Максим Орешкин, впрочем, анонсировал предложения Минэкономики по стимулированию региональных госинвестрасходов (инвестиционный налоговый вычет), что может привести к дефицитам региональных бюджетов. Но пока проект в правительстве не согласован, у Минфина есть возражения, неочевиден и масштаб предлагаемого Минэкономики регионального «отказа от бюджетной консолидации». В остальном же Белый дом делает ставку на отдаленные последствия реформ 2019–2021 годов — регуляторной гильотины, реформы КНД и перехода правительства на проектные принципы управления.

Проблема такого компромисса в том, что выдвинутое президентом Владимиром Путиным несколько лет назад требование обеспечить рост ВВП на уровне до 5% в год не аннулировано и его восстановление в условиях почти нулевого роста инвестиций в любой момент может привести к радикальной смене курса. Белый дом в этом вопросе не является «последней рукой». Впрочем, в 2020 году правительство всегда может сослаться на влияние санкций и снижение мирового экономического роста: во многом консерватизм Белого дома осенью 2019 года объясняется высокой и все еще растущей неопределенностью будущих условий внешней торговли. При этом Минфин вернулся к концепции «ловушки средних доходов», которой сейчас объясняет сравнительно низкий рост ВВП (см. “Ъ” от 24 июля), правительству рекомендуется выходить из нее без рывков и изменений налогового режима, признавая, что процесс требует времени.

Проблема низких инвестиций как минимум в ближайшие годы не будет решаться и расходованием средств ФНБ при достижении им уровня 7% ВВП (фактически на август 2019 года — 7,5%, формально превышение порога в 7% ВВП состоится осенью 2020 года). Дмитрий Медведев на МФФ заявил о необходимости стимулирования такими тратами инвестиций частных лиц, притом что вопрос о том, будет ли повышаться планка необходимых накоплений ФНБ, еще не решен. Минфин уточнил свою позицию по ФНБ: по словам Владимира Колычева, в правительстве считают возможными вложения части избытка ФНБ на внутреннем рынке, но только на условиях софинансирования, только в рыночные проекты и только при отказе государства от любого субсидирования их ставок или доходности. Позиция Минэкономики — отказ от трат ФНБ внутри страны, ЦБ — повышение планки накопления до 10% ВВП (то есть сдвиг решения вопроса о будущем ФНБ минимум на два года), отметим, впрочем, что основные оппоненты принципа предельной осторожности в расходовании ФНБ работают не в правительстве. Провозглашенный принцип доходности и возвратности вложений ФНБ также может нарушаться при переводе вопроса на президентский уровень.

Поддержку инвестициям и через них росту ВВП должен оказать будущий закон о СЗПК. Премьер-министр заявил, что «трудная» работа над ним завершается, он будет вноситься в Госдуму в осеннюю сессию. Напомним, закон о СЗПК в его летних версиях выглядел довольно радикальным, но сохранил ли проект свои ключевые положения, предполагающие относительную эффективность, неизвестно.

Дмитрий Бутрин