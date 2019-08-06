Потери ЦБ от санации банков составили от 750 млрд до 1,4 трлн рублей

Центробанк России оценивает свои потери от санации банков по новому механизму на сумму от 750 млрд до 1,4 трлн руб., заявил газете «Ведомости» зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, размер потерь зависит от исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами банков.

Господин Поздышев уточнил, что ЦБ планирует вернуть 965 млрд руб. (40,2%) с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн руб.». Как напомнил зампред ЦБ, часть активов — 233 млрд руб.— удалось вернуть в 2018 году при создании на базе банка «Траст» Фонда непрофильных активов, аккумулирующего «плохие» кредиты и непрофильные активы крупнейших санируемых банков. В течение ближайших пяти лет ЦБ рассчитывает вернуть с баланса «Траста» еще 482 млрд руб.

«Весь объем активов, который попал в периметр финансового оздоровления в 2017 году,— 7 трлн руб. Из них мы оценили 2,4 трлн руб. как проблемные и непрофильные, которые стали объединять в банк непрофильных активов. Еще около 300 млрд руб. проблемных активов оставалось в “ФК Открытие”, чтобы сохранить преемственность в работе с ними и не делать баланс “Открытия” стерильным»,— рассказал Василий Поздышев.

Напомним, 1 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании управляющей компании, которая занялась санацией банков,— Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Эта структура на 100% принадлежит ЦБ. Для санации банков через ФКБС деньги предоставляет государство. С середины 2017-го по май 2019 года ЦБ выделил на санацию банков через ФКБС 2,3 трлн руб.

О том, как российский банковский сектор перешел под контроль государства, читайте в материале “Ъ”.