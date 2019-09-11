Блогеров возьмут за фейки

В Общественной палате (ОП) РФ планируют частично «реанимировать» закон, приравнивающий популярных блогеров к СМИ, который утратил силу в 2017 году. Об этом “Ъ” сообщил глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Два года назад блогер формально приравнивался к редакции СМИ, если его ежесуточная аудитория составляла от 3 тыс. человек. Сейчас, утверждает господин Малькевич, этой нормы нет, но необходимо ввести ответственность за фейк-ньюс для авторов Telegram-каналов, групп в соцсетях и блогеров, количество подписчиков у которых равно или больше 10 тыс. человек. До конца сентября палата направит свои рекомендации в Госдуму. Депутаты профильного комитета заявили “Ъ”, что готовы обсудить инициативу, но не считают, что с ее принятием нужно торопиться.

Экстренное заседание рабочей группы Общественной палаты РФ прошло 11 сентября по итогам Единого дня голосования. Общественники, политологи и представители IT-отрасли обсудили массовое распространение в Telegram-каналах и соцсетях недостоверных данных о нарушениях на избирательных участках в единый день голосования 8 сентября. Модератор встречи Александр Малькевич по итогам мероприятия сообщил “Ъ”, что до конца сентября ОП РФ направит в Госдуму рекомендацию о внесении поправок в законодательство о фейк-ньюс.

Согласно поправкам, группы в соцсетях, Telegram-каналы и блогеры с количеством подписчиков «от 10 тыс. человек» будут приравниваться к СМИ, а их авторы начнут нести ответственность за недостоверные новости.

«СМИ цитирует сообщение Telegram-канала "Лысый политолог", а потом редакции приходится отдуваться, устранять одно, другое, третье. А все непосредственно авторы фейков выходят сухими из воды»,— говорит господин Малькевич.

На вопрос о том, как будет решена проблема с анонимностью авторов Telegram-каналов, господин Малькевич ответил, что этот вопрос планируется обсудить позже.

Действующим законодательством ответственность за фейки в интернете уже предусмотрена, однако представитель палаты считает, что закон нужно уточнить именно в отношении блогеров. Напомним, за распространение недостоверной информации в СМИ и интернете, если таковая влечет за собой массовое нарушение общественного порядка, прекращение работы транспортной инфраструктуры, причинение вреда здоровью или имуществу человека, предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан в размере до 400 тыс. руб.; для должностных лиц — до 900 тыс. руб.; для юридических лиц — до 1,5 млн руб.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Михаил Старшинов и член комитета Евгений Ревенко (оба из «Единой России») сказали “Ъ”, что готовы рассматривать и обсуждать данную инициативу, однако не считают нужным спешить и предлагают привлечь к диалогу сообщество блогеров и журналистов.

«Тем более если мы привязываем тему к выборам, то избирательный цикл закончен и у нас есть время. Я не думаю, что сейчас это вырастет в закон или законопроект»,— сказал господин Старшинов.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с “Ъ” заявил, что не считает инициативу проходной для Госдумы, несмотря на все «идеологические соображения». Ведь технически сложно решить вопрос с авторизацией анонимных авторов Telegram-каналов и госрегистрацией блогеров и групп в соцсетях: «В группах в социальных сетях часто нет таких руководителей, которые готовы были бы регистрироваться. А есть участники, которые проявляют большую или меньшую активность».

Напомним, действие закона о приравнивании блогеров-трехтысячников к СМИ было отменено в 2017 году, до этого Роскомнадзор вел их реестр. Однако, как тогда отмечал председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, органы власти ни разу не обращались в Роскомнадзор за этими данными: «С момента создания реестра блогеров технологии изменились настолько, что ведение за государственный счет списка авторов с определенным числом подписчиков или посетителей представляется неоправданным».

По данным “Ъ”, тема интернета периодически обсуждается в администрации президента (о чем свидетельствуют и рассматриваемые в Госдуме инициативы), однако каких-то новых масштабных решений пока не принято.

Между тем на заседании рабочей группы ОП участники утверждали, что во время выборов 8 сентября в интернете в качестве доказательств нарушений распространялись голословные обвинения и прошлогодние видеозаписи. Ранее в ЦИК также заявили о фактах публикации сообщений о нарушениях на выборах 8 сентября, которые изначально были датированы 2018 годом.

Владимир Хейфец, Андрей Винокуров