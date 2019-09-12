Завод имени Свердлова сообщил, что не планирует сокращать сотрудников

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (Дзержинск, производит авиационные бомбы, взрывчатые вещества и химическую продукцию гражданского назначения) не подтвердил информацию о возможных плановых сокращениях сотрудников. Ранее близкий к предприятию источник сообщил “Ъ-Приволжье” о намерении завода сократить около 1 тыс. работников.

«Как пояснили на предприятии, в данный момент никакие организационно штатные мероприятия, включая сокращение численности работающих, не планируются»,– сообщили “Ъ-Приволжье” в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Там добавили, что официально завод имени Свердлова не подавал информацию о планируемом высвобождении сотрудников в центр занятости населения Дзержинска по состоянию на 11 сентября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» было зарегистрировано в Дзержинске в 1991 году. Уставный капитал составляет 369 тыс. руб. Основной вид деятельности – производство взрывчатых веществ. Гендиректором предприятия является Вадим Рыбин. 100% долей принадлежат Минпромторгу РФ, до конца года завод передадут «Ростеху». Финансовая отчетность не раскрывается.

Ранее госкорпорация «Ростех» после происшествия на заводе Свердлова и взрывов на соседнем ГосНИИ «Кристалл» заявила о намерении создать на базе этих предприятий научно-производственное объединение. Тогда стало известно, что часть сотрудников «Кристалла» могут перевести на работу на завод Свердлова.

Подробнее об объединении предприятий Ростеха – в материале “Ъ-Приволжье” «Взрывкомплект».

Анастасия Еремина