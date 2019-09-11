Завод имени Свердлова в Дзержинске может сократить до тысячи своих сотрудников

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (Дзержинск, производит авиационные бомбы, взрывчатые вещества и химическую продукцию гражданского назначения) может сократить около 1 тыс. своих сотрудников. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщил близкий предприятию источник.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» было зарегистрировано в Дзержинске в 1991 году. Уставный капитал составляет 369 тыс. руб. Основной вид деятельности – производство взрывчатых веществ. Гендиректором предприятия является Вадим Рыбин. 100% долей принадлежат Минпромторгу РФ, до конца года завод передадут «Ростеху». Финансовая отчетность не раскрывается.

Напомним, 31 августа 2018 года на предприятии произошел взрыв во время перегрузки осколочно-фугасных мин. В результате погибли шесть человек. Еще одна сотрудница завода, которую подозревали в причастности к инциденту, позже покончила с собой.

После происшествий на заводе Свердлова и взрывов на соседнем ГосНИИ «Кристалл» госкорпорация «Ростех» заявила о намерении создать на базе предприятий научно-производственное объединение. Тогда “Ъ-Приволжье” сообщили на «Кристалле», что сокращения сотрудников не планируются, но часть работников могут перевести на работу на завод Свердлова.

Подробнее об объединении предприятий Ростеха – в материале “Ъ-Приволжье” «Взрывкомплект».

Анастасия Еремина