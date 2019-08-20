Взрывкомплект

«Ростех» планирует создать в Дзержинске индустриальный парк и разместить на его площадях научно-производственное объединение (НПО) на базе ГосНИИ «Кристалл» и ФКП «Завод имени Свердлова». В госкорпорации рассчитывают привлечь к участию в проекте и других резидентов. Сейчас формируется техническое задание и идет подготовка к проектированию площадки. Начало строительства запланировано на 2020 год. Объем инвестиций в проект в «Ростехе» не называют. Проект госкорпорация планирует утвердить в сентябре. Эксперты считают, что создание НПО – мера необходимая, но запоздалая. Планы по созданию индустриального парка на базе двух оборонных заводов аналитики связывают с позитивным отношением главы «Ростеха» Сергея Чемезова к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

Решение о создании НПО госкорпорация «Ростех» приняла после взрывов, произошедших на ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, Нижегородская область) 1 июня 2019 года, сообщили “Ъ-Приволжье” в компании. Тогда полностью был разрушен один из цехов, взрывной волной выбило окна в 600 жилых домах и 87 школах и детсадах Дзержинска. Информации о погибших нет, пострадали 89 человек. Напомним, это стало вторым инцидентом за два месяца: в апреле в результате взрыва также был разрушен один из цехов предприятия. На заводе имени Свердлова последнее крупное происшествие произошло 31 августа 2018 года. Тогда из-за взрыва погибли шесть человек. Одна из сотрудниц предприятия, которую подозревали в причастности к инциденту, позже покончила с собой.

По данным Kartoteka.ru, АО «ГосНИИ “Кристалл”» было зарегистрировано в октябре 2011 года в Дзержинске. Уставный капитал превышает 1 млрд руб. Управляет предприятием АО «Спецхимия», входящее в структуру госкорпорации «Ростех». Предприятие производит шашки-детонаторы, оборудование для производства промышленных взрывчатых веществ, нестандартизированное химическое оборудование и продукцию специального назначения. Исполнительным директором является заместитель гендиректора по развитию и инвестициям ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» Александр Меркин. По итогам 2018 года выручка «Кристалла» составила 2,95 млрд руб., чистая прибыль — 417 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» было зарегистрировано в Дзержинске в 1991 году. Уставный капитал составляет 369 тыс. руб. Основной вид деятельности – производство взрывчатых веществ. Гендиректором предприятия является Вадим Рыбин. 100% долей принадлежат Минпромторгу РФ, до конца года завод передадут «Ростеху». Финансовая отчетность не раскрывается.

Ущерб для ГосНИИ «Кристалл» от взрывов в «Ростехе» не подсчитывают. «Нет смысла считать сумму ущерба, потому что в том же самом виде это (производство) не будут восстанавливать. Чтобы рассчитать, сколько денег потребуется вложить в новое производство, нужно четко понимать, что будет на месте того, что уничтожено», – сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе госпорпорации.

Как ранее стало известно, для завершения обязательств по заключенным контрактам «Ростех» выделит «Кристаллу» до конца года 1,5 млрд руб., первый транш будет перечислен в августе. «Средства планируется направить на восстановление готовой продукции, исполнение действующих договорных обязательств, первоочередные ремонтные работы по восстановлению производственно-имущественного комплекса, а также на проектно-изыскательские работы. В первую очередь будут введены в строй те помещения, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа (ГОЗ)»,– рассказали “Ъ-Приволжье” в «Ростехе». На «Кристалле» сообщили, что ГОЗ на 2019 год будет выполнен в полном объеме и своевременно, отказавшись уточнить его объемы.

В дальнейшем «Кристалл» сократит объемы производства и будет заниматься только разработкой технологий и наукой в составе научно-производственного объединения.

На заводе создадут центр малотоннажной химии, который сосредоточится на разработке технологических процессов синтеза бризантных взрывчатых веществ и составов на их основе. «Институт будет производить изделия в ограниченных количествах в рамках опытно-конструкторских работ, а также сохранит в незначительных объемах производство малотоннажной продукции, которую он выпускает исторически. А все серийные контракты, которыми занимался “Кристалл”, в рамках НПО будут переданы заводу имени Свердлова»,– сообщили “Ъ-Приволжье” в «Кристалле». В связи с сокращением производства часть сотрудников предприятия могут перевести на работу на завод Свердлова. План по распределению персонала пока не составлен, но сокращений не планируется.

После взрывов на «Кристалле» пока запустили только одно производство – по изготовлению динамической защиты для танков. Ростехнадзор приостановил деятельность семи зданий из 141, расположенного на территории производственного комплекса. На предприятии ожидают, что ограничение будет снято в ближайшее время. Как рассказали “Ъ-Приволжье” сотрудники предприятия, на территории сейчас работают два здания, в одном из которых выполняется гособоронзаказ. Остальные корпуса опечатаны до 1 сентября. Увольнений в связи с разрушением производства на предприятии не было, сообщили на заводе: «Все сотрудники – это тысяча человек – продолжают работать. Часть из них занимаются выполнением контракта по ГОЗ, часть – восстановлением производства».

Один из сотрудников ГосНИИ рассказал “Ъ-Приволжье”, что некоторые работники уволились сами из-за резкого снижения зарплаты: «Нам говорят, что платят меньше из-за того, что прибыль завода минимальна: уничтожены все вспомогательные здания, которые приносили прибыль помимо ГОЗ». По его словам, о перспективе объединения предприятий в НПО и перевода части сотрудников на завод Свердлова коллективу не сообщали. «Я на Свердлова не перешел бы работать, потому что меня не устраивает там руководство и отношение к работникам: и платят меньше, и условия намного хуже. У нас на “Кристалле” все для того, чтобы человек чувствовал себя как дома: ремонт, новые шкафчики, достойная зарплата, хороший и дружный коллектив»,– сообщил собеседник.

Намерение «Ростеха» объединить «Кристалл» и завод Свердлова с разделением функций института и непосредственного производства директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал мерой правильной, но запоздалой.

«Учитывая те сложности, которые имеются в оборонной промышленности в целом и на этих двух предприятиях в частности, боюсь, что это запоздалый шаг»,– считает господин Пухов.

Главный редактор журнала «Военное обозрение» Вадим Смирнов назвал инициативу госкорпорации «замечательной», но заметил, что все остальное будет зависеть от кадров: «Если во главе этих предприятий встанут очередные “эффективные менеджеры”, то ничего не изменится: “разруха не в клозетах, а в головах”».

По словам знакомого с ситуацией источника “Ъ-Приволжье”, создание НПО на этих двух предприятиях связано с высокими ставками, которые в аппаратных кругах делают на главу региона Глеба Никитина: «Считается, что он из всех молодых технократов лучше всего справляется». Кроме того, собеседник “Ъ-Приволжье” связал попытки реанимировать оборонные предприятия с личным позитивным отношением к Глебу Никитину генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Зачем «Ростех» решил включить завод имени Свердлова в структуру компании, читайте в материале “Ъ-Приволжье” «Корпорация собирает боекомплект».

Анастасия Еремина