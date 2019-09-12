Совфед обвинил Google, Facebook и Навального в нарушении избирательного законодательства

В Совете федерации прошло заключительное заседание рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Участники комиссии обсудили нарушения в день тишины и в день выборов 8 сентября.

В качестве нарушителей были названы Google и Facebook. Претензия к поисковой системе состояла в том, что при запросе о выборах в строке поиска появлялась политическая реклама оппозиции. Отметим, что в комиссии преобладает точка зрения о вмешательстве в выборы в Мосгордуму как о части глобального плана стран Запада по подрыву российской государственности. Социальная сеть Facebook также подверглась критике за неправомерную агитацию.

«Google и Facebook были предупреждены о необходимости исключить предоставление в эти дни любых рекламных инструментов, которые могут быть использованы в целях распространения агитации и политической рекламы. Результаты нашего мониторинга показали, что ряд рекламных инструментов компаний Google и Facebook был использован в России для распространения политической рекламы»,— отметил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Особого внимания комиссии удостоился глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. «Гражданин Навальный на платформе Euronews каждые полчаса говорил, что нельзя голосовать за кандитатов от "Единой России". Он же юрист, он что, не знает, что этим нельзя заниматься в день выборов?» — заявил председатель временной комиссии Андрей Климов.

В комиссии надеются, что обнародованные ей факты станут основанием для прокурорской проверки, а также для последующего изменения законодательства для предотвращения вмешательства в выборы в будущем.

В ходе заседания господин Климов выступил за ужесточение ответственности за нарушение избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины. Напомним, согласно действующему законодательству, предвыборная агитация в день тишины наказывается штрафом в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для избирательных объединений и иных юридических лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб.

Роскомнадзор ранее заявлял, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама. Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов тогда сообщал, что после обсуждения вопроса о вмешательстве в выборы сенаторы подготовят сравнительный анализ попыток вмешательства в этом и прошлом году. В августе в России была создана комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела. В состав комиссии вошли 12 человек.

Подробнее о работе комиссии читайте в материале “Ъ” «Дума вмешалась во вмешательство».

Ксения Веретенникова