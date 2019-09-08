Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом. «Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации»,— говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре также заявили “Ъ”, что Google и Facebook регулярно используют для распространения политической рекламы на выборах. «В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации. В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом. К сожалению, эти рекомендации остались без внимания», — отметили в ведомстве.

«Установленные факты нарушений будут переданы для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ»,— добавили в Роскомнадзоре.

Ранее сегодня о возможном вмешательстве компаний в избирательный процесс заявили первый заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев и глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил «РИА Новости», что во второй половине сентября сенаторы обсудят вопрос о вмешательстве в выборы и затем подготовят сравнительный анализ попыток вмешательства в этом и прошлом году.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня. Накануне Роскомнадзор предупредил популярные интернет-ресурсы об ответственности за нарушение «дня тишины», в течение которого запрещается политическая агитация.

О том, как проходит единый день голосования, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.