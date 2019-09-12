Дивидендам выставляют минимум

Как заявил в четверг заместитель главы Минфина Алексей Моисеев, Минфин предложит правительству поднять норму перечисления дивидендов госкомпаний в бюджет до 50%. Также ведомство выступает за ужесточение требований в отношении прибыли их дочерних предприятий.

Минфин хочет внести новые изменения в практику выплаты госкомпаниями дивидендов в бюджет. Об этом в четверг в интервью «Интерфаксу» заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

Напомним, сейчас госкомпании должны, согласно распоряжению правительства, отдавать в бюджет не менее 25% чистой прибыли. Однако, по мнению Минфина, этого недостаточно — уже несколько лет ведомство выступает с предложениями увеличить минимальный порог (подробнее см. “Ъ” от 7 ноября 2018 года).

Алексей Моисеев в интервью заявил, что ведомство снова выйдет с предложением внести изменения в акт правительства с тем, чтобы закрепить обязанность госкомпаний направлять на дивиденды не менее 50% прибыли. При этом Минфин будет выступать за введение формализованных требований к перечислению в бюджет дивидендов дочерних предприятий госкомпаний. «Нас беспокоит ситуация, когда мы каждый раз вручную следим за тем, чтобы компании, подконтрольные государству, поднимали дивидендные выплаты в ''дочках'' на уровень холдингов»,— сказал господин Моисеев. «Там, где государству принадлежит холдинг, часто бывают проблемы: они говорят, что нет денег, потому что получили мало от дочерних компаний.

А почему ''дочка'' заплатила дивиденды в размере 5% от прибыли? Ну, вот так заплатили. Получается, что мы до планки не дотягиваем.





Надо, чтобы ''дочки'', которых контролируют наши холдинги, были обязаны поднимать тоже эту часть»,— заявил замминистра.

По словам Алексея Моисеева, Минфин выступит с этим предложением в ближайшее время. «Готовим такой проект, разошлем его по ведомствам. Посмотрим, что будет дальше»,— заключил он.

Анастасия Мануйлова