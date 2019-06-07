Минфин разгоняет дивиденды

По итогам 2018 года выплаты дивидендов российских публичных компаний составят рекордные 3,13 трлн руб., превысив в полтора раза показатель предыдущего года, свидетельствуют данные Национального рейтингового агентства (НРА). Основной рост идет за счет крупных госкомпаний, которые постепенно доводят уровень выплат до рекомендуемых Минфином 50% чистой прибыли. При этом дивидендная доходность российских компаний остается самой высокой среди развивающихся стран. Причем в ближайшие год-два такое положение сохранится.

Аналитики НРА оценили объем дивидендных выплат российских публичных компаний. В расчет не вошли только данные «Транснефти», пока не определившейся с размером выплат. За 2018 год 96 компаний выплатят рекордный за всю историю объем средств — 3,126 трлн руб. (2,94 трлн руб. и $3,04 млрд). Этот результат в полтора раза выше показателя 2017 года, когда 100 компаний выплатили 2,19 трлн руб. (2,04 трлн руб. и $2,6 млрд).

Достижение нового максимума стало возможно благодаря компаниям с госучастием. Лидером по размеру дивидендных выплат стал «Газпром», увеличив их по сравнению с прошлым годом более чем вдвое, до 393,2 млрд руб. На втором месте с показателем 361,4 млрд руб. закрепился Сбербанк, повысив выплаты на треть. Тройку лидеров замыкает «Роснефть», которая направила на дивиденды 274,6 млрд руб., превысив показатель 2017 года в 2,5 раза. Из частных компаний планку в 200 млрд руб. преодолел лишь «Норильский никель» (248,2 млрд руб.), что на 88% выше показателя предшествующего года.

Основная причина опережающих темпов роста отчислений госкомпаний связана с неформальным требованием Минфина довести выплаты до 50% от чистой прибыли. Пока действует норма в 25%, но в марте замминистра финансов Алексей Моисеев не исключал того, что распоряжение правительства об удвоении нормы может появиться до конца года.

Из крупных компаний повышенным требованиям удовлетворяет только «Роснефть». Как отмечает руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин, у ряда компаний до сих пор отсутствуют твердо закрепленные правила расчета дивидендов. Например, у «Газпрома» планка установлена на уровне 17,5–35% чистой прибыли по РСБУ, по итогам 2017–2018 годов он направлял на эти цели 27% прибыли по МСФО. На днях глава финансового департамента монополии Александр Иванников отмечал о готовности компании довести уровень выплат до требуемых Минфином 50% чистой прибыли по МСФО, но через два-три года (см. “Ъ” от 31 мая). Уже в следующем году это готов сделать Сбербанк (в этом году он направил на эти цели 43,5% чистой прибыли). «По достижении уровня достаточности капитала в 12,5% перейдем на выплату 50% от чистой прибыли. Дату обозначили как 2020 год (по итогам 2019 года)»,— заявил глава банка Герман Греф в интервью “Ъ” (см. номер от 24 мая).

При этом госкомпании уступают по относительным показателям частным компаниям. По оценкам НРА, дивидендная доходность по обыкновенным акциям «Газпрома» и Сбербанка составляет 7%, «Роснефти» — 6%. Вместе с тем свыше 10% традиционно платят компании металлургической отрасли — «Северсталь», НЛМК, ММК, «Норильский никель». «Девальвация рубля сделала бизнес российских металлургов очень привлекательным. Имея выручку, привязанную к доллару, и рублевые издержки, они резко нарастили денежные потоки, за счет чего за последние годы сократили долговую нагрузку практически до нуля. В результате появилась возможность направлять на дивиденды весь свободный денежный поток»,— отмечает начальник отдела анализа акций и облигаций «Открытие Брокер» Алексей Павлов.

Общее увеличение дивидендных выплат российскими компаниями положительно сказалось на дивидендной доходности всего рынка в целом. Если в начале марта этот показатель составлял 5,7% (по данным Bloomberg), то на начало июня вырос до 7,5% (оценка «Атона»). По словам старшего аналитика компании «Атон» Михаила Ганелина, средняя дивидендная доходность стран, которые входят в состав индекса MSCI Emerging Markets, составляет 3%. Столь значительное расхождение свидетельствует о недооцененности российского рынка. «Когда рынок оценен адекватно, то дивидендная доходность должна быть ниже фиксированных ставок»,— отмечает господин Ганелин.

В ближайшие годы привлекательность российского рынка акций с точки зрения дивидендных выплат будет расти, отмечают аналитики. «Еще не все госкомпании перешли на дивиденды в 50% от прибыли по МСФО, поэтому потенциал роста валовых выплат акционерам даже при нулевом росте чистой прибыли в ближайшие два-три года остается»,— отмечает старший аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. При этом после того, как выплаты госкомпаний достигнут отметки 50% от прибыли, возможно сокращение дивидендной доходности. «Низкие темпы роста ВВП будут сдерживать рост прибылей, соответственно, и размер дивидендов»,— отмечает вице-президент «БКС Брокер» Сергей Кучин.

Виталий Гайдаев