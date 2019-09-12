СМИ: США ожидают готовность российских «Буревестников» к 2025 году

Американская разведка считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной двигательной установкой будут готовы к 2025 году, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Новый прогноз дает более ранние сроки, несмотря на возможные неудачи при испытаниях (насколько именно, не уточняется).

По данным телеканала, Россия проводила испытания нового вооружения один раз в начале этого года. До этого состоялись четыре тестирования, в период между ноябрем 2017 года и февралем 2018 года. Все они приводили к аварии, утверждают источники. Самый продолжительный полет составил две минуты, ракета пролетела 22 мили (35,4 км). Самый короткий — четыре секунды, ракета пролетела 5 миль (8,05 км). Неудачи связываются с тем, что ядерная энергоустановка ракет не смогла запуститься. В частности, это могло иметь отношение к ЧП под Северодвинском.

Несмотря на проблемы, оружие будет поставлено на вооружение в течение ближайших шести лет, утверждают собеседники телеканала. Россия готова много инвестировать в его разработку, чтобы превзойти противоракетную оборону США, сказал CNBC эксперт по ядерному вооружению Джеффри Льюис.

Напомним, 8 августа произошел взрыв на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. В Росгидромете это связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Президент России Владимир Путин позднее заявил, что никаких угроз из-за взрыва под Северодвинском нет.

После ЧП американские СМИ писали, что взрыв мог случиться при испытаниях прототипа новейшей ракеты «Буревестник».

О повышении радиационного фона под Северодвинском читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».