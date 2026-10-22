Срок к пенсии

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Фигурант дела о покушении на главу Крыма осужден на 18 лет
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 22 октября огласил приговор фигуранту уголовного дела о подготовке убийства главы Крыма Сергея Аксенова. 77-летнего пенсионера Владимира Ананьева, включенного в список террористов и экстремистов в РФ, признали виновным, отправив в колонию строгого режима на 18 лет. Свою вину подсудимый не признал, защита Ананьева намерена обжаловать решение суда.
О задержании бывшего представителя общественной организации «Союз собственников земли» Владимира Ананьева и супругов из Запорожской области Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко стало известно в феврале 2024 года. В отношении них было возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки и взрывных устройств.
Уроженец Ивано-Франковской области Владимир Ананьев до 2014 года проживал в Крыму, а после перебрался в Киев. В ноябре 2023 года он вновь прибыл на полуостров. Позже он говорил, что приехал, чтобы проведать могилы своих родителей.
По версии следствия, Ананьева завербовал Боднарь, который действовал под позывным Механик. Куратор из украинских спецслужб поручил им подорвать служебное авто главы Крыма Сергея Аксенова.
Следили за машиной политика «с помощью установленной в арендованном нежилом помещении камеры видеонаблюдения», указано в деле.
При обыске силовики нашли у задержанных радиоуправляемое взрывное устройство, дистанционный взрыватель и ряд других комплектующих. Как выяснилось, мину привезли в Крым из Мелитополя в газовом баллоне автомобиля. Ананьев должен был хранить ее и перевозить. Помимо этого, он незаконно приобрел электродетонатор, передатчик, приемник и элемент питания радиоуправляемого устройства.
Боднарь и его супруга полностью признали вину и сотрудничали со следствием. В мае 2025 года Оксану Шевченко приговорили к десяти годам колонии общего режима. Месяц спустя Владимир Боднарь был осужден на 13 лет лишения свободы.
Ананьев свою причастность к инкриминируемым преступлениям отрицал, настаивая на том, что не был знаком с другими членами «преступной группы». Он также жаловался на обострившиеся в неволе проблемы со здоровьем. Обвинение запросило для него 22 года лишения свободы.
На суде перед оглашением приговора пенсионер заявил, что любой реальный срок будет для него «смертным приговором».
Суд назначил Владимиру Ананьеву наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а также штрафа в 600 тыс. руб.
Защита господина Ананьева позже заявила о своем намерении обжаловать приговор.