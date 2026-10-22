Срок к пенсии

Уроженец Ивано-Франковской области Владимир Ананьев до 2014 года проживал в Крыму, а после перебрался в Киев. В ноябре 2023 года он вновь прибыл на полуостров. Позже он говорил, что приехал, чтобы проведать могилы своих родителей.