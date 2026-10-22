Суд передал государству активы экс-судьи Метелкина почти на 230 млн рублей

Суд установил, что господин Метелкин использовал статус судьи для коррупционного обогащения. Так, ответчик вместе со своим бизнес-партнером узаконили самовольно построенный дом отдыха «Море рядом». Впоследствии его передали в пользование теще Метелкина, а его супруга стала в «Море рядом» администратором. В 2026 году на нее же переоформили договор аренды. Кроме того, Евгений Метелкин в 2021 году вынес решения в пользу партнера об узаконивании других его самовольных построек.