Суд передал государству активы экс-судьи Метелкина почти на 230 млн рублей
Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск о конфискации активов бывшего судьи Темрюкского районного суда Евгения Метелкина. В доход государства обратили земельный участок, здание гостиничного комплекса и несколько нежилых помещений. Стоимость изъятых активов превысила 228 млн руб., сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что господин Метелкин использовал статус судьи для коррупционного обогащения. Так, ответчик вместе со своим бизнес-партнером узаконили самовольно построенный дом отдыха «Море рядом». Впоследствии его передали в пользование теще Метелкина, а его супруга стала в «Море рядом» администратором. В 2026 году на нее же переоформили договор аренды. Кроме того, Евгений Метелкин в 2021 году вынес решения в пользу партнера об узаконивании других его самовольных построек.
Сам бывший судья приобретал недвижимость в Краснодарском крае за счет коррупционных доходов. При этом он оформлял ее на доверенных лиц, чтобы скрыть свое материальное положение.
Евгений Метелкин работал судьей с 2014 по 2026 год. До этого он работал в прокуратуре и следственном комитете Краснодарского края. В июле Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи, а 1 октября суд принял иск Генпрокуратуры об обращении его активов в доход государства.