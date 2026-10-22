В бой идет один старик
49-летний Флойд Мейуэзер может принять участие в чемпионском матче против обладателя титула WBC Райана Гарсии
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе (до 66,678 кг) Райан Гарсия заявил, что согласовал проведение боя с легендой мирового бокса 49-летним Флойдом Мейуэзером. 28-летний Гарсия, который появился на свет в год, когда Мейуэзер уже завоевал свой первый чемпионский титул, уверяет, что «все всерьез» и на кону будет стоять титул чемпиона WBC. Участие 49-летнего Мейуэзера в полноценном чемпионском матче могло бы стать настоящим хитом. Однако есть сомнения в том, что затею реализовать удастся. Во-первых, сам Мейуэзер никак не прокомментировал заявление Гарсии. Во-вторых, судя по его же словам, он сконцентрирован на боях против таких же ветеранов — Майка Тайсона и Мэнни Пакьяо. Но с кем-то драться ему придется в любом случае, чтобы укрепить пошатнувшееся финансовое положение.
Действующий чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец Райан Гарсия 21 сентября выступил в соцсети Х с громким заявлением. По его словам, он договорился о бое со знаменитым Флойдом Мейуэзером. «Поверьте, я и сам сначала подумал, что это чушь. Но все реально. Я и Флойд договорились о проведении боя»,— написал Гарсия. Он добавил, что это будет не выставочный матч, а полноценный чемпионский, в котором на кону будет стоять принадлежащий Гарсии пояс. В подтверждение своих слов спортсмен опубликовал снимок экрана во время видеозвонка Мейуэзеру. Плюс он уверяет, что последний поручил ему объявить о договоренности.
Заявление Гарсии было воспринято скептически, учитывая, что сам Мейуэзер ничего о предстоящем бое не сказал. Источники портала Uncrowned уверяют, что никаких детальных переговоров по этому поводу не было. Но они тем не менее не исключают, что боксеры действительно могли согласиться с тем, что неплохо бы провести бой. А Терренс Кроуфорд, первый в истории боец, ставший абсолютным чемпионом в трех весовых категориях (в 2025 году завершил карьеру), тут же подверг Гарсию критике. «Ты же не собираешься драться со стариком? Разве ты не должен драться со всеми этими молодыми, голодными львами, которые сейчас на пике?» — написал Кроуфорд в соцсети Х. «Но Флойд набьет тебе морду!» — добавил боксер.
Разница в возрасте между Гарсией и Мейуэзером действительно впечатляет. В 1998 году, когда Мейуэзер взял свой первый чемпионский пояс (потом он еще проведет более двух десятков защит в разных весовых категориях по разным версиям и завершит карьеру с блестящим показателем — 50 побед в 50 боях), Гарсия только родился. И на первый взгляд трудно понять, что может подвигнуть человека, которому феврале 2027-го исполнится 50 лет, выйти на ринг против бойца на пике формы.
Исход такого противостояния очевиден. Но у Мейуэзера есть основания так рисковать. Дело, как обычно, в деньгах.
За карьеру Мейуэзер заработал примерно $1,3 млрд (это без учета доходов от вложений), что и сам неоднократно подтверждал. В истории спорта столь успешных персонажей единицы. Но, как выясняется, боксер был не слишком аккуратен в ведении дел. В прошлом году издание Business Insider, проанализировавшее активы и пассивы спортсмена, сообщило, что он испытывает трудности, вызванные неудачными вложениями в недвижимость и тратами на роскошный образ жизни (у Мейуэзера сразу два личных самолета и коллекция часов, оцениваемая в $100 млн). Ситуация настолько непростая, что Мейуэзер вынужден занимать под залог активов, чтобы покрыть убытки. При этом у него возникают долги уже и перед налоговой службой. Она выставила ему счет на $7,2 млн, недоплаченных в 2018 и 2023 годах. А в июне 2026-го Мейуэзера и вовсе обвинили в краже и мошенничестве: спортсмен выписал необеспеченный чек на $200 тыс. при покупке очередных часов, а потом избегал продавца, пытавшегося урегулировать дело без привлечения полиции.
Сам боксер утверждает, что стал жертвой предательства и обмана. Он обвинил руководство телеканал Showtime (транслировал его бои) в краже почти $350 млн. В минувшую среду Мейуэзер появился в подкасте PBD, где рассказал, что боссы Showtime почему-то отправили причитавшиеся ему деньги на чужой счет. Еще он поведал, что некий его приближенный, помогавший ему вести бизнес, украл у него $200 млн.
Выяснилось это после того, как был проведен аудит активов боксера. А проводить его пришлось, поскольку денег на роскошную жизнь, от которой Мейуэзер отказываться не намерен, стало не хватать и надо было понять, куда они делись.
Также боксер рассказал, что в его распоряжении осталось гораздо меньше средств, чем может казаться. Он утверждает, что потратил $750 млн на то, чтобы освободиться от контрактных обязательств с агентами, промоутерами, телекомпаниями и т. д. и самостоятельно вести свои дела.
Иными словами, Мейуэзеру нужны деньги. Добыть он их пытался, организовав повторение боя против Мэнни Пакьяо, до сих пор остающегося самым кассовым матчем в истории бокса — сборы составили около $600 млн. Ветераны должны были подраться в сентябре этого года, но бой сорвался. По версии Мейуэзера, его не устроили финансовые условия. «За наш первый бой мой гарантированный гонорар составлял $110 млн, у Мэнни — $25 млн. А тут предложили по $27,5 млн каждому. То есть он, конечно, проиграет, но все равно получит наравне со мной! Я сказал им, чтобы подумали еще»,— поведал боксер. Правда, по словам представителей самого Пакьяо, это они вышли из переговоров, поскольку Мейуэзер погряз в тяжбах и не представлялся надежным партнером. Но Мейуэзер не оставляет надежды все же сойтись со старым противником в 2027 году. Ну а пока, по его словам, он готовится к бою с еще одной легендой — 60-летним Майком Тайсоном. Мейуэзер уверяет, что «матч совершенно определенно состоится в декабре». Можно сколь угодно долго иронизировать над тем, что участникам боя на момент его проведения на двоих будет почти 110 лет, но афиша получается очень громкая. Два года назад Тайсон уже выходил на крайне сомнительный со спортивной точки зрения поединок против ютубера Джейка Пола. Тот матч собрал рекордную аудиторию на Netflix. Вполне вероятно, что битва двух суперчемпионов прошлого тоже окажется рекордной.