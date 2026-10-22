В бой идет один старик

Иными словами, Мейуэзеру нужны деньги. Добыть он их пытался, организовав повторение боя против Мэнни Пакьяо, до сих пор остающегося самым кассовым матчем в истории бокса — сборы составили около $600 млн. Ветераны должны были подраться в сентябре этого года, но бой сорвался. По версии Мейуэзера, его не устроили финансовые условия. «За наш первый бой мой гарантированный гонорар составлял $110 млн, у Мэнни — $25 млн. А тут предложили по $27,5 млн каждому. То есть он, конечно, проиграет, но все равно получит наравне со мной! Я сказал им, чтобы подумали еще»,— поведал боксер. Правда, по словам представителей самого Пакьяо, это они вышли из переговоров, поскольку Мейуэзер погряз в тяжбах и не представлялся надежным партнером. Но Мейуэзер не оставляет надежды все же сойтись со старым противником в 2027 году. Ну а пока, по его словам, он готовится к бою с еще одной легендой — 60-летним Майком Тайсоном. Мейуэзер уверяет, что «матч совершенно определенно состоится в декабре». Можно сколь угодно долго иронизировать над тем, что участникам боя на момент его проведения на двоих будет почти 110 лет, но афиша получается очень громкая. Два года назад Тайсон уже выходил на крайне сомнительный со спортивной точки зрения поединок против ютубера Джейка Пола. Тот матч собрал рекордную аудиторию на Netflix. Вполне вероятно, что битва двух суперчемпионов прошлого тоже окажется рекордной.