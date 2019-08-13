Взрыв в Нёноксе укрепил веру США в «Буревестник» Но Дональд Трамп намекнул и на свои ракетные тайны

Президент США Дональд Трамп в понедельник мог раскрыть существование в США совершенно секретной программы по созданию крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Комментируя в своем аккаунте в Twitter инцидент на ракетном полигоне ВМФ под Северодвинском, глава Белого дома заявил, что Вашингтон располагает «похожей, но более совершенной технологией». Как утверждают американские СМИ со ссылкой на спецслужбы США, взрыв на морском ракетном полигоне в Архангельской области 8 августа мог быть связан с испытаниями прототипа новейшей ракеты 9M730 «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО), и это уже не первая неудача во время тестирования новейших российских атакующих систем.

О существовании в США собственной программы по созданию межконтинентальной ракеты с ядерной силовой установкой президент Дональд Трамп неожиданно заявил в понедельник. «Соединенные Штаты многое узнали из неудачного ракетного взрыва в России,— сообщил в Twitter глава Белого дома, проводивший выходной в собственном гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.— У нас есть похожая, но более совершенная технология. Взрыв российской (ракеты.— “Ъ”) Skyfall заставил людей волноваться из-за качества воздуха рядом с объектом и далеко за его пределами. Это нехорошо!»

Комментаторы в президентском Twitter немедленно предположили, что глава государства мог раскрыть совершенно секретную информацию. «Это правда, что президент только что подтвердил существование ракетных систем с ядерным мини-реактором на борту, которые не имеют ограничений по дальности, могут лететь на низкой высоте и обходить противоракетную оборону?» — написал корреспондент журнала Timе Фил Эллиотт.

В ответ на запрос “Ъ” в Пентагоне и Белом доме отказались комментировать заявление президента США.

О существовании российской ракетной разработки, позднее получившей название «Буревестник», президент Владимир Путин впервые сообщил во время обращения к Федеральному собранию в марте 2018 года. Слова российского лидера о новейшей ракете «с неограниченной дальностью полета и непредсказуемой траекторией» тогда были проиллюстрированы компьютерной анимацией, на кадрах которой группа ракет поражает цель в штате Флорида.

Зимой этого года телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники сообщила о проведении двух неудачных испытаний нового оружия на полигоне Новая Земля. Американские официальные лица тогда также отказались комментировать эту информацию.

В обзоре сил противоракетной обороны в странах мира, опубликованном Пентагоном, упоминаются «заявления российских лидеров о наличии у России нового класса ракет», которые могут развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука, и лететь по низкой траектории. При этом в документе не уточняется, существуют ли подобные оружейные системы в действительности.

В 1957 году власти США начали реализацию собственного проекта по созданию ракеты с ядерной силовой установкой. После двух неудачных испытаний нового оружия, проведенных в 1961 и 1964 году, проект, получивший название Pluto, был закрыт. Основной причиной стало то, что в ходе испытаний ракета оставляла за собой радиоактивный шлейф, и заражение местности военные посчитали неприемлемым.

— Я всегда считал, что вера в возможность создания ракеты с ядерным двигателем и неограниченным радиусом действия является глупостью,— заявил газете The New York Times эксперт влиятельной Федерации американских ученых Анкит Панда.— Не ясно, мог ли кто-нибудь из бюрократии российского ВПК убедить не очень разбирающихся в технологиях руководителей страны в том, что это хорошая идея, но Соединенные Штаты уже попробовали сделать это, быстро выяснили все ограничения и риски, и решили отказаться от проекта.

Как утверждает The New York Times со ссылкой на собственные источники, инцидент в Нёноксе привлек внимание американских спецслужб после того, как российские ведомства в течение нескольких дней выступили с противоречивыми объяснениями случившегося. По мнению собеседников издания в разведывательных службах, речь действительно может идти об аварии в ходе испытаний прототипа ракеты «Буревестник», уже получившей на Западе название SSC-X-9 Skyfall (на самом деле ничто из обнародованной за шесть дней официальной и неофициальной информации не позволяет связать взрыв с проектом, получившим название «Буревестник»).

8 августа компания Planet Labs, специализирующаяся на запуске небольших исследовательских спутников, опубликовала полученные с одного из них фотографии, на которых в непосредственной близости от полигона Нёнокса было отмечено судно Росатомфлота «Серебрянка», предназначенное для сбора и транспортировки радиоактивных материалов. Как утверждают американские спецслужбы, этот корабль присутствовал во время предыдущего теста ракеты 9M730 «Буревестник».

Как заметил в своем аккаунте в Twitter эксперт Центра изучения проблем нераспространения ядерного оружия Института Миддлбери Джеффри Льюис, присутствие теплохода «может быть связано с испытаниями крылатой ракеты с ядерным двигателем». В минувшие выходные эксперт предположил, что инцидент могли спровоцировать «неудачные попытки запустить ядерный реактор» новейшей ракеты.

— Может быть, Путин и заставит все это заработать,— предположил господин Льюис.— А может быть, этого никогда не случится.

Кирилл Белянинов, Вашингтон