Экс-кандидат в Мосгордуму подал жалобу в МГИК на результаты выборов

Экс-кандидат в Мосгордуму Роман Юнеман подал в Мосгоризбирком жалобу на результаты электронного голосования в 30-м округе и потребовал признать их недействительными, сообщает «МБХ медиа». По словам бывшего кандидата в городской парламент, в электронном голосовании были сбои, что нарушает законодательство, а после сбоя система «подвергалась нерегламентированному вмешательству».

«Любое нарушение непрерывности доступа избирателей к дистанционному электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы с 08:00 и по 20:00 дня голосования грубо нарушает федеральное законодательство о выборах, а также посягает на активные избирательные права граждан и на мое право быть избранным»,— говорится в жалобе.

Господин Юнеман также отметил, что с 16:00 по 19:00 в день голосования возникали проблемы, связанные с доставкой СМС-сообщений избирателям. По его мнению, это также нарушало избирательные права граждан.

В МГИК жалобу господина Юнемана пока не получали, однако обжаловать результаты выборов по участку можно только в судебном порядке, сказал председатель комиссии Валентин Горбунов.

«Право каждого кандидата проигравшего обжаловать решение. Это предусмотрено избирательным законодательством... Окружные комиссии уже подвели итоги, поэтому обжаловать результаты по конкретному участку можно только через суд в соответствии с законом»,— сказал господин Горбунов (цитата по «РИА Новости»)

На данный момент победителем выборов по 30-му округу считается Маргарита Русецкая, поддержанная «Единой Россией», с отрывом от господина Юнемана в 84 голоса.

Ранее господин Юнеман сообщил, что собирается оспорить электронное голосование. Он обратил внимание на то, что у госпожи Русецкой больше электронных голосов, чем у него и его конкурента от КПРФ Владислава Жуковского,— каждый второй виртуальный голос был отдан за поддержанного «Единой России» кандидата. Также он отметил, что электронных бюллетеней было выдано на 550 штук больше, чем оказалось проголосовавших.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как прошли выборы в Москве, читайте в публикации “Ъ” «Москва в праздничном избранстве».