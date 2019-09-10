В штабах Навального в пяти городах идут обыски

В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального.

Об обысках в Самаре, Уфе и Перми сообщил в Twitter Леонид Волков, бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального. Господин Волков подтвердил “Ъ”, что обыски идут по ст. 174 УК РФ (отмывание денежных средств). В беседе с “Ъ” он рассказал, что силовики «изымают технику, грабят», чтобы помешать работе ФБК.

По его словам, также проводятся обыски дома у главы самарского штаба Егора Алашеева, координатора пермского штаба Сергея Ухова и сотрудника этого штаба Юрия Боброва. К координатору уфимского штаба Лилии Чанышевой домой пришли восемь силовиков.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что обыски также идут в Саранске и Челябинске.

Уголовное дело об отмывании денег Следственный комитет России (СКР) возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем.

8 августа обыски прошли в офисе ФБК и дома у троих его юристов — Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина. 5 сентября обыски провели в московском штабе Алексея Навального, а также в здании ФБК и в студии канала «Навальный.Live». Полицейские при этом утверждали, что следственные мероприятия связаны с уголовным делом о массовых беспорядках 27 июля. 7 сентября полиция пришла с обыском в штаб оппозиционера в Санкт-Петербурге.

Подробности — в публикации “Ъ” «Фонд Навального попал под санкции».