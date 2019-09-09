В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня». Протестующие потребовали освободить двух задержанных сторонников «шамана» Александра Габышева, который в марте отправился пешком в Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина. После этого они также начали выступать за то, чтобы переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков). Организатор митинга — местный житель Дмитрий Баиров.

По данным Babr24, на акцию вышли около 200 человек. К протестующим присоединились лидеры КПРФ в Бурятии Вячеслав Мархаев (сенатор от Иркутской области) и Баир Цыренов.

Люди пока не собираются расходиться, но акция проходит мирно. «Пока относительно спокойно у нас»,— сообщает издание в онлайн-трансляции. На площадь прибыл ОМОН, но протестующих пока не трогают.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись выборы различного уровня: губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводили итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.