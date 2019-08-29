«Нам до политики нет разницы — нам гармония нужна» Бурятские шаманы преградили дорогу шаману из Якутии, который держит путь в Кремль для «изгнания злого духа»

Члены официальной организации шаманов Бурятии не пустили в Улан-Удэ оппозиционно настроенного шамана из Якутии Александра Габышева. В мае тот вышел из родной республики в Москву, чтобы совершить, как он говорит, ритуал изгнания Владимира Путина, которого называет злым духом. По пути господин Габышев участвует в митингах и снимается в YouTube-роликах.

Воин-шаман, как себя называет Александр Габышев, идет из Якутии в Москву с политическими лозунгами. Он заявляет, что президент России Владимир Путин — злой дух. Поставив себе целью провести обряд изгнания, господин Габышев выдвинулся из Якутии в Москву пешком. На самолете из столицы республики Якутска до Москвы шесть часов пути — около 5 тыс. км. По российским дорогам расстояние увеличивается почти вдвое. Выйдя с необходимыми вещами (на тележке уместилась юрта, печка, одежда и провиант) весной, господин Габышев планирует дойти до Москвы к 2021 году.

Это не первая попытка шамана совершить подобное путешествие. В прошлом году Александр Габышев собрался в поход, позиционируя себя как паломника-пенсионера, идущего к Владимиру Путину «рассказать о жизни в стране».

В пути под автомобиль попала собака господина Габышева, после чего он прекратил путешествие.

Дальневосточные СМИ называют господина Габышева то «шаман-монах», то «воин-шаман». Политический контекст похода привлек оппозицию. В июле путешественник дошел до Читы, где принял участие в митинге, организованном региональным отделением КПРФ. В читинской епархии РПЦ митинг с участием шамана-коммуниста, как его прозвали некоторые СМИ, сочли «провокацией с элементами оккультизма». В Telegram-канале местной епархии сообщили, что «сведения о Габышеве, содержащиеся в публикациях СМИ и соцсетях, характеризуют его как человека с синкретическим квазирелигиозным мировоззрением с элементами демагогии и экстремизма и дают основание усомниться в его психическом здоровье». В епархии также напомнили, что для христианина недопустимо участие в оккультных практиках — за это грозит отлучение от церкви. Несмотря на это, согласованный митинг, по разным данным, собрал от 300 до 700 человек.

В пути к шаману примкнули путники разных политических и религиозных взглядов, часть из которых выбывает, а другая — идет постоянно. Группа обзавелась автомобилем. 18 августа на границе Забайкальского края и Бурятии господина Габышева встретили активисты и журналисты. Членам его группы вручили коробку тушенки, картошку и лук. На автомобиль был водружен флаг Бурятии.

Вскоре автомобиль был отправлен на штраф-стоянку бурятским ГИБДД за заклеенные номера «до выяснения обстоятельств».

На подступах к Улан-Удэ 28 августа группе преградили дорогу шаманы из местной религиозной организации шаманов (МРОШ) «Тэнгэри».

Организация, зарегистрированная в Минюсте РФ с 2003 года, «ведет активную деятельность для сохранения и защиты самобытности народов РФ, возрождая духовность, культуру, традиции бурятского этноса и оказывая помощь населению»,— сообщается на сайте МРОШ.

На видео видно, что якутского шамана-воина обступают люди с бубнами в национальной одежде. «Как шаман скажу: отсюда первый шаг сделаешь — ты не шаман! Понял? Я угроз не делаю,— заявил один из них господину Габышеву.— Мы призвали всех богов, мы показали тебя. Нам до политики нет разницы — нам гармония нужна». «Я — саха (самоназвание якутов.— “Ъ”) и я — шаман-воин»,— ответил путешественник. После препирательств группы разошлись. В региональных СМИ сообщается, что господин Габышев решил обойти Улан-Удэ стороной.

«Бурятские шаманы могли предположить, что светское начальство спросит с них,— прокомментировал для “Ъ” инцидент директор информационно-аналитического центра "Сова", отслеживающего проявления национализма и ксенофобии, Александр Верховский.— И на всякий случай решили выразить, что они тут ни при чем». По словам господина Верховского, сходной позиции придерживались и в читинской епархии РПЦ: «Представители церкви убили сразу двух зайцев: выразили лояльность власти и прошлись по теме оккультизма, которая в последние годы стала важной темой для церкви. Стало модно выступать на тему неоязычества в самом широком смысле. Понятно, что шаманизм — это язычество». Господин Верховский считает, что в обычной ситуации РПЦ против традиционного язычества не выступает.

Николай Борисов