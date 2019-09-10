Молоку жирно не будет

Крупные молочные компании придумали, как дополнительно поддержать спрос на свою продукцию. Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») просит Минсельхоз вывести из «молочного» технического регламента продукты с заменителем молочного жира. Это лишит дешевые сырные продукты, маргарины и спреды права на льготный НДС в 10%, что грозит удорожанием категории и снижением потребления.

Предложение исключить продукты с заменителем молочного жира из технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» гендиректор «Союзмолока» (объединяет «Экониву», Danone, PepsiCo, Valio и др.) Артем Белов направил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Копия обращения есть у “Ъ”. Сегодня регламент включает определение молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира не более 50%, для которых действуют специальные требования к маркировке. С января 2019 года их производители должны использовать определение «молокосодержащие с заменителем молочного жира», а также указывать на этикетке информацию о наличии растительных масел.

К подобным изделиям относятся различные сырные продукты, маргарины и спреды.

Но, отмечает Артем Белов, деление молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира по процентам замены условно. Технология производства едина, а установить точное количество заменителя невозможно ввиду отсутствия методов контроля, говорится в письме. Как подчеркивает господин Белов, для потребителей же решающее значение имеют состав и фактическое наличие заменителя молочного жира. «Союзмолоко» предлагает перевести регулирование всей молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира в регламент «О безопасности пищевой продукции», а также ввести для категории единые требования по маркировке и обороту.

По словам источника “Ъ” в крупной пищевой компании, исключение молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира из «молочного» регламента прежде всего лишит их производителей права на льготный НДС в 10%. Это приведет либо к росту цен и снижению потребления аналогов, либо вынудит выпускающие их компании переключиться на закупку натурального молочного сырья, объясняет он. Директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова согласна, что вытеснение якобы молочных продуктов из профильного регламента подчеркнет их немолочную природу и выведет из-под любых мер господдержки рынка — текущих и будущих.

Как отмечают в «Союзмолоке», изменения правил маркировки в сочетании с трендом на здоровое питание уже привели к снижению потребления маргаринов и спредов в январе—мае 2019 года на 11,2%, до 177,1 тыс. тонн, сырных продуктов — на 20%, до 93,7 тыс. тонн. Спрос на традиционные сыры, напротив, вырос на 9,8%, до 283,2 тыс. тонн, на сливочное масло — на 9,4%, до 145,2 тыс. тонн. Перевод всех продуктов с заменителем животного жира в другой технический регламент дополнительно поддержит потребление натуральных молочных продуктов и снизит спрос на дешевые аналоги, рассчитывают в «Союзмолоке».

В Danone (бренды «Простоквашино», «Активиа») отмечают, что категория молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира «достойна внимания потребителей и развития», но — отдельно от молочной и в рамках других технических регламентов. В Valio (Viola, Oltermanni) отмечают, что молокосодержащая продукция с заменителем молочного жира, как правило, относится к ценовой категории ниже среднего, в которой компания не представлена и не конкурирует. Для сравнения, в «Перекрестке» сырный продукт с заменителем молочного жира «Калифорния» компании «МилкСити» стоит 155 руб. за упаковку 350 граммов. Сыр буррата Galbani (принадлежит французской Lactalis) доступен по 279 руб. за упаковку в 420 граммов.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что предложения «Союзмолока» рассматриваются в качестве одного из возможных вариантов совершенствования регулирования молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира. Решение будет принято после согласования с заинтересованными органами власти, а также обсуждения на уровне государств—членов ЕАЭС, добавили там.

Анатолий Костырев