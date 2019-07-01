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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

Россияне переходят на творожные десерты

На классические молочные продукты спрос падает

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 7

Продажи молочной продукции в натуральном выражении падают третий год подряд, подсчитали в Nielsen. Причина — в росте цен и снижении доходов населения, которое наблюдается несколько лет подряд. Но производители нашли способ компенсировать потери за счет таких категорий молочной продукции, как йогурты и десерты: их покупают в основном россияне со средним уровнем дохода, и сегмент растет.


Рынок молочной продукции в России в натуральном выражении стагнирует третий год, следует из данных исследования Nielsen. С мая 2018-го по апрель 2019 года по сравнению с аналогичным прошлым периодом он снизился на 0,4%. Годом ранее снижение составило 3,4%, в 2017 году — 4%.

Отрицательная динамика вызвана падением интереса к традиционной молочной продукции — молоку, творогу, кефиру, маслу, сметане и сливкам. На эти продукты приходится 75% всего рынка, объясняет директор по работе с клиентами Nielsen Ольга Дашкевич. Вторая причина — снижение доходов населения на фоне роста цен. Это привело к падению в прошлом году потребления молочной продукции на 2%, до 33,1 млн тонн, напоминают в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»).

Рынок поддерживает продажи в денежном выражении, но и здесь значения минимальные за последние три года. С мая 2018-го по апрель 2019 года рынок вырос на 1,8%, до 612,03 млрд руб., по сравнению с 2,5% за тот же период прошлого года и с 3,4% позапрошлого года. Основными драйверами, по мнению госпожи Дашкевич, выступает категория современной молочной продукции — йогурты, молочные и творожные десерты, коктейли, но роста недостаточно, поскольку она занимает лишь 25% рынка. Снижает темпы роста и количество промоакций, на которые приходится 50% продаж, и глубина скидки, достигшей 22%. приводит данные аналитик Nielsen. В Danone (бренд «Простоквашино», «Активиа», «Даниссимо») подтверждают эти данные. Чтобы привлечь потребителя, только промомеханики недостаточно, необходимо предлагать инновационные продукты и расширять категории, отметили в компании. Там заявили, что планируют увеличивать долю продукции со сниженной долей сахара и насыщенных жиров в связи с трендом на здоровое питание, которым интересуются около 62% российских потребителей.

Современные молочные продукты, по данным Nielsen, растут быстрее рынка: в денежном выражении на 4,1%, в натуральном — на 0,8%. Самый существенный вклад у йогуртов (55,1%) и творожных десертов (17,3%), которые росли за счет усиленного продвижения и расширения линейки. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов считает, что заметный рост этих продуктов связан с низкой базой. По его словам, в России традиционен спрос именно на классические продукты, в отличие от стран ЕС, где выбирают йогурты и творожные десерты, а продукцию современной категории в основном пока покупают люди со средним и выше среднего уровнями доходов. Это глобальная тенденция, и связана она с изменением поведения потребителей, утверждает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. По его словам, доля классической продукции падает и в других категориях продуктового рынка, молочный рынок здесь не исключение.

Тренд сокращения классической продукции и рост современной категории сохранится в будущем, прогнозирует господин Белов. Он предполагает, что производители в ближайшие годы сосредоточатся на выпуске новых продуктов, но предупреждает, что этот рынок — высококонкурентный: бороться за покупателя придется не только с федеральными, но и региональными игроками. По словам Артема Белова, от компаний потребуются серьезные маркетинговые усилия. Алексей Поповичев оценивает продвижения одного товара от $500 тыс. до нескольких миллионов долларов в зависимости от масштаба кампании. Учитывая, что современные молочные продукты ориентируются на молодую аудиторию, полагает господин Поповичев, продвигать товары будут прежде всего через интернет.

Алексей Полухин


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