Новый глава Ингушетии избавляется от старых кадров

Избранный 8 сентября голосованием депутатов республиканского парламента глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сменил представителя исполнительной власти республики в Совете федерации. Вместо Мусы Чилиева пост сенатора занял Мухарбек Барахоев, ранее работавший председателем Сунженского районного совета депутатов. Перед этим в отставку было отправлено региональное правительство. Местные наблюдатели отмечают, что некоторые из назначенцев бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова не только могут потерять свои посты, но и рискуют стать фигурантами коррупционных расследований.

Мусу Чилиева в Совете федерации сменил Мухарбек Барахоев, ранее занимавший должность руководителя Сунженского районного совета депутатов. Решение поменять своего представителя в верхней палате российского парламента глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял вслед за роспуском регионального правительства. Комментируя кадровые перестановки, господин Калиматов отметил, что «будут меняться и правительство, и кадровый состав», а на продолжение работы в госструктурах могут рассчитывать только те, кто «честно и порядочно относится к своему делу».

Сенатор от Ингушетии Мухарбек Барахоев Фото: Сунежский районный совет депутатов

Напомним, в июне господин Калиматов был назначен врио главы региона после того, как президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова. А в прошедшее воскресенье депутаты народного собрания Ингушетии проголосовали за утверждение господина Калиматова в должности руководителя региона. После церемонии инаугурации господин Калиматов опубликовал обращение к ингушскому народу, заявив, что расценивает свое избрание «как одобрение курса на обновление». «Ингушетия сегодня нуждается в интенсивном развитии всех отраслей экономики и социальной сферы»,— говорится в обращении главы региона.

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«Как бывший прокурор, господин Калиматов, конечно же, смотрит, насколько чисты чиновники перед законом» — так прокомментировал “Ъ” первые кадровые решения господина Калиматова один из лидеров ингушской оппозиции Сираждин Султыгов. По его мнению, замена господина Чилиева, который успел проработать на посту сенатора всего год, свидетельствует, что новый глава намерен разобраться, насколько честно выполняли свои обязанности те, кто работал в республике на высоких чиновничьих должностях в предыдущие годы. Господин Чилиев до занятия должности сенатора руководил министерством финансов, а затем и правительством республики.

«В период работы Чилиева было несколько громких коррупционных скандалов, были расследования по фактам крупных хищений бюджетных средств, но до суда дела не дошли»,— напоминает господин Султыгов. Он убежден, что при новом главе республики, который имеет опыт прокурорской работы (с 2003 по 2007 год господин Калиматов руководил ингушской прокуратурой), некоторые из прошлых дел могут реанимировать.

«Некоторые из назначенцев бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова не только могут потерять свои посты, но и рискуют стать фигурантами коррупционных расследований»,— предполагает господин Султыгов.

Кандидатуру господина Калиматова в Ингушетии считают удачной. «Люди помнят его, когда он у нас работал прокурором, как честного и неподкупного руководителя»,— заявил “Ъ” ингушский общественный деятель Батыр Богатырев. Он напомнил, что оставить пост прокурора и уехать из республики господин Калиматов был вынужден из-за своего непримиримого отношения к коррупционерам. «Он (Калиматов.— “Ъ”) сможет изменить ситуацию в республике в лучшую сторону, если ему в этом поможет Москва»,— считает господин Богатырев. Помощь, по его мнению, может выражаться прежде всего в согласии на «кадровую чистку».

За два месяца работы в статусе врио господин Калиматов сменил всех помощников, двух вице-премьеров и двух министров, а в понедельник уволил все правительство, отметив, что в новом составе останутся «только порядочные». Отметим, что пост прокурора Ингушетии господин Калиматов занимал и был вынужден покинуть, когда республику возглавлял Мурат Зязиков, существенную часть предвыборной программы которого в 2002 году составляли антикоррупционные обещания. Назначенный после отставки господина Зязикова в 2008 году Юнус-Бек Евкуров также изначально пользовался поддержкой значительной части жителей Ингушетии из-за решительных антикоррупционных мер и связанной с ними риторики.

Муса Мурадов