Губернаторы с первой попытки

Губернаторские выборы обошлись без сюрпризов во всех 16 регионах, где они проходили: 13 врио глав регионов и три действующих губернатора одержали победу в первых турах. Эксперты оценивают это как успех администрации президента, но отмечают, что в ряде случаев он достигнут в результате снижения конкурентности выборов. Низкая конкурентность, в свою очередь, не способствует росту доверия граждан к избирательной системе.

В течение нескольких недель перед выборами ряд политических консультантов, в том числе со ссылкой на закрытые опросы общественного мнения, предполагали возможность вторых туров губернаторских выборов в нескольких регионах: списки регионов риска при этом различались. Прогнозы основывались и на опыте кампании 2018 года, которая завершилась вторыми турами в четырех регионах, когда победить кандидат власти сумел лишь в одном из этих случаев — в результате замены и новых выборов в декабре. Оснований ждать лояльного голосования на фоне экономической стагнации и снижения доверия к власти не было, однако опасения вторых туров не подтвердились. На фоне выросшего присутствия системной оппозиции в Мосгордуме и проблематичных для «Единой России» результатов выборов в другие законодательные собрания, особенно разгромный проигрыш в Хабаровске, победа всех врио и губернаторов в первых турах — главный успех кампании.

Кто победил на выборах глав регионов Регион Выборы 8 сентября 2019 года Прошлые выборы главы региона Победитель (процент голосов) Явка Победитель (процент голосов) Явка Астраханская область Игорь Бабушкин (75,64%) 33,52% Александр Жилкин (75,28%) 40,06% Башкирия Радий Хабиров (82,02%) 71,80% Рустэм Хамитов (81,71%) 74,88% Волгоградская область Андрей Бочаров (76,81%) 41,23% Андрей Бочаров (88,49%) 38,72% Вологодская область Олег Кувшинников (60,79%) 40,52% Олег Кувшинников (62,98%) 29,72% Забайкальский край Александр Осипов (89,61%) 35,07% Наталья Жданова (54,39%) 37,38% Калмыкия Бату Хасиков (82,57%) 55,14% Алексей Орлов (82,89%) 61,39% Курганская область Вадим Шумков (80,86%) 46,27% Алексей Кокорин (84,87%) 39,77% Курская область Роман Старовойт (81,07%) 41,56% Александр Михайлов (66,81%) 38,97% Липецкая область Игорь Артамонов (67,29%) 47,10% Олег Королев (81,33%) 46,79% Мурманская область Андрей Чибис (60,07%) 34,60% Марина Ковтун (64,69%) 31,02% Оренбургская область Денис Паслер (65,94%) 39,55% Юрий Берг (80,29%) 44,12% Республика Алтай Олег Хорохордин (58,82%) 49,87% Александр Бердников (50,63%) 54,23% Санкт-Петербург Александр Беглов (64,52%) 30,08% Георгий Полтавченко (79,30%) 39,36% Сахалинская область Валерий Лимаренко (56,15%) 37,37% Олег Кожемяко (67,8%) 37,53% Ставропольский край Владимир Владимиров (79,65%) 55,18% Владимир Владимиров (84,22%) 47,88% Челябинская область Алексей Текслер (69,31%) 45,15% Борис Дубровский (86,37%) 42,51% открыть таблицу в новом окне По предварительным данным ЦИК РФ на 12:00 9 сентября 2019 года.

Отметим, еще летом эксперты говорили о вероятности вторых туров в ряде регионов. Согласно исследованию «Давыдов индекс», в зону риска попали главы Астраханской, Сахалинской, Вологодской, Волгоградской областей, а также Республики Алтай. Эксперты объясняли это тем, что вологодские и волгоградские избиратели устали от губернаторов-старожилов, а в Астраханской области, на Алтае и на Сахалине главы, наоборот, не успели укорениться. Несколько источников “Ъ” в администрации президента также утверждали, что существует риск вторых туров в Ставрополье, Волгоградской и Вологодской областях и на Сахалине. В начале избирательной кампании непростым регионом считался и Санкт-Петербург, однако после того, как с выборов снялся кандидат от КПРФ режиссер Владимир Бортко, вероятность второго тура там была практически исключена. При этом проведенные еще в конце мая опросы ВЦИОМа и ФОМа не показывали серьезной вероятности вторых туров ни в одном из регионов: опасения возникли незадолго до голосования и были, по-видимому, связаны с закрытыми исследованиями общественного мнения.

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Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в беседе с “Ъ” отметил, что отсутствие вторых туров — результат слаженной работы внутриполитического блока администрации президента: «Молодцы, особенно учитывая тот факт, что тему высокой вероятности вторых туров активно накачивали. Результат важен не сам по себе, а в соотнесении с ожиданиями. И в этом смысле заслуги блока внутренней политики администрации президента очевидны. Многие сильные кандидаты по разным причинам до выборов не дошли. Но даже таких трудно избираемых кандидатов, как Беглов, удалось провести. Очевидно, что такие кампании, как Санкт-Петербург и Сахалин, дались ценой невероятных усилий»,— сказал господин Минченко.

Политолог Аббас Галлямов отметил, что федеральные власти сделали выводы из прошлогодней ситуации с победой оппозиции во вторых турах и не выставили на выборы губернаторов с высокими антирейтингами: «Из действующих губернаторов пошли на выборы только те, у кого антирейтинг был невысокий, а в основном губернаторов заменили на врио. А врио, как правило, не набирают антирейтинг быстро».

В то же время руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев предполагает, что доверие граждан к избирательной системе после нынешних выборов не возрастет: «Выборы многими воспринимаются как ритуал и одобрение принятых наверху решений, но не возможность что-то поменять. Как инструмент перемен они практически не работают». Политолог считает, что спокойные выборы надо расценивать как неконкурентные.

«На доверие к избирательной системе влияют конкурентные выборы с элементами состязательности и непредсказуемости,— сказал господин Калачев.— На доверие в этот раз работают выборы в Хабаровском крае».

Политолог Дмитрий Орешкин в беседе с “Ъ” отметил, что ожидал избрания губернаторов в первом туре в абсолютном большинстве регионов. «Были

брошены все ресурсы для того, чтобы сохранить тех, кто назначен из Кремля. Было понятно, что вторых туров не будет, потому что в условиях нынешней власти это была бы катастрофа». Эксперт напомнил о сложившейся еще в 90-е годы практике: если человек не побеждает в первом туре, то в трех четвертях случаев он проигрывает во втором. А в прошлом году у Кремля был неприятный опыт, когда в четырех регионах были вторые туры и везде кандидаты от власти проиграли. По мнению господина Орешкина, ошибки были учтены. «Власть заранее выковыряла всех серьезных и потенциально интересных для избирателя конкурентов»,— отметил эксперт.

Следующий единый день голосования пройдет 13 сентября 2020 года. Будут избраны главы 17 регионов, причем в 16 из них пройдут прямые выборы, а в Ханты-Мансийском автономном округе губернатора изберет парламент. Напомним, глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии за несколько дней до 8 сентября предположила, что в 2020 году пройдут 20–25 губернаторских кампаний. Такое возможно только в случае внеочередных отставок глав регионов.

Ксения Веретенникова, Ангелина Галанина