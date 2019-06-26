Чем известен Махмуд Калиматов

26 июня Владимир Путин назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Калиматов Махмуд-Али Макшарипович родился 9 апреля 1959 года в поселке Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР. В 1977 году был призван в армию, службу проходил в составе группы советских войск в ГДР. Затем работал по комсомольской и партийной линии. Окончил юрфак Куйбышевского государственного университета (1989, ныне — Самарский госуниверситет).

В 1990 году поступил на службу в Кировскую районную прокуратуру Самарской области, к 1996 году прошел путь от стажера до главы районной прокуратуры. Затем более пяти лет руководил прокуратурой Самары. В 2003 году назначен первым заместителем прокурора Самарской области. В 2004-2007 годы возглавлял прокуратуру Республики Ингушетия, затем вновь вернулся в Самарскую область, где возглавил контрольный департамент областного правительства. После избрания Николая Меркушкина губернатором Самарской области в 2012 году Махмуд Калиматов был назначен его советником. С декабря 2015 года — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Самарской области.

Младший брат Махмуда Калиматова — подполковник ФСБ Алихан Калиматов — был убит в 2007 году в Назрани, после чего ему было посмертно присвоено звание Героя России.