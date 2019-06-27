Юнус-Бек Евкуров оставил республику под надзором

Президент РФ Владимир Путин в среду, 26 июня, принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора РФ по Самарской области. Опрошенные “Ъ” эксперты называют факторы, которые могли повлиять на выбор Кремля: во-первых, господин Калиматов сделал карьеру в правоохранительной системе, что для лидера кавказского региона традиционно считается плюсом, а во-вторых, новый назначенец, чья профессиональная карьера в основном развивалась за пределами кавказского региона, не обременен связями с влиятельными ингушскими кланами, хотя и принадлежит к уважаемой семье с высокой репутацией.
В списке тех, кто может заменить Юнус-Бека Евкурова в случае его отставки, фамилия Калиматова, руководившего региональной структурой Росприроднадзора в Самарской области, появилась незадолго до сообщения о назначении. В Ингушетии предполагали, что господина Евкурова, скорее всего, заменит также генерал из числа ингушей. В числе претендентов упоминались заместитель командующего Приволжским округом войск Росгвардии генерал-лейтенант Руслан Султыгов, замначальника УФСБ по Чечне Анзор Джамбулатов и еще несколько кандидатур, чьи карьеры связаны с военными и силовыми структурами. «В Кремле, видимо, решили, что хватит экспериментировать с генералами-силовиками, учли запрос местного населения и выбрали человека, который профессионально ближе к гражданской деятельности»,— предположил в беседе с “Ъ” политолог Руслан Мартагов. Напомним, первым главой Ингушетии был генерал-лейтенант, участник боевых действий в Афганистане Руслан Аушев, его сменил генерал-лейтенант ФСБ Мурат Зязиков; Юнус-Бек Евкуров, кадровый военный разведчик, получил звание генерал-майор уже в должности главы Ингушетии.
Пост главы Ингушетии стал вакантным после досрочной отставки господина Евкурова, который руководил регионом с осени 2008 года. В сентябре 2018 года депутаты регионального парламента переизбрали Юнус-Бека Евкурова главой республики на третий срок. Но разразившиеся вскоре после этого масштабные акции протеста против подписания соглашения об установлении административной границы Ингушетии с Чечней поставили под вопрос его дальнейшее пребывание в должности: участники продолжавшегося две недели многотысячного митинга перед резиденцией главы в Магасе требовали не только пересмотра соглашения по границе, но и отставки «предавшего интересы народа» руководителя. Добиться пересмотра соглашения протестующим не удалось: Конституционный суд РФ подтвердил его законность, наиболее активных участников митингов взяли под арест, а господин Евкуров продолжил свою работу на посту главы региона. «Конечно, Кремль не мог на фоне протестов уволить главу республики, даже если это и входило в планы,— считает господин Мартагов.— Необходимо было выждать время и сделать это под благовидным предлогом: обставить уход Евкурова как добровольную отставку с последующим хорошим назначением». По некоторым данным, экс-глава Ингушетии может получить высокий пост в структурах Минобороны РФ. Бывший премьер Чечни, заместитель министра экономики РФ Михаил Бабич, хорошо знающий экс-главу Ингушетии заявил “Ъ”, что господин Евкуров достойно выполнил свою задачу на посту руководителя республики и может претендовать на новый значимый пост: «Я знаю его как высокого профессионала, честного и принципиального человека, преданного России».
Сам господин Евкуров заявил ранее, что его решение об отставке продиктовано отсутствием единства в ингушском народе: «Мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации — ответственны за то, что мы сегодня разобщены. И каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы родной республики»,— сказал господин Евкуров в телеобращении накануне отставки.
По мнению экспертов, на выбор кандидатуры господина Калиматова на пост руководителя Ингушетии могла повлиять его профессиональная карьера в правоохранительных структурах, что для лидера кавказского региона всегда считается плюсом. Кроме того, господин Калиматов работал в основном за пределами кавказского региона и не обременен связями с влиятельными ингушскими кланами и группировками. «Махмуд Калиматов — выходец из очень уважаемой ингушской семьи, репутация которой в республике безупречна, поэтому его назначение в республике будет принято позитивно всеми»,— заявил “Ъ” в связи с его назначением бывший заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Муса Келигов. Отметим, что, хотя господин Калиматов действительно сделал карьеру в основном в Самарской области, он успел поработать и в родной республике: с 2004 по 2007 год он занимал пост прокурора Ингушетии. По словам местных наблюдателей, прокурор Калиматов покинул регион и вновь уехал в Самару, войдя в конфликт с местными элитами, после того как инициировал расследование нескольких дел о коррупции в отношении членов республиканского правительства. «По сути, он начал реальную борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти республики, но довести ее до конца ему не дали»,— отметил господин Келигов. Он считает, что в связи с выполнением своего профессионального долга погиб и младший брат Махмуда Калиматова, оперативный сотрудник ФСБ Алихан Калиматов, который был расстрелян из засады на Северном Кавказе в 2007 году во время расследования ряда преступлений, связанных с похищением людей. Алихан Калиматов был удостоен звания Героя России посмертно.
«С одной стороны, это неожиданное назначение, так как ждали явного силовика,— говорит политолог Алексей Малашенко.— С другой стороны, выбор вполне закономерный: Калиматов хоть и из ингушей, но человек как бы со стороны, что определило выбор Кремля». Эксперт считает, что новый назначенец столкнется с необходимостью выстраивать отношения с местными элитами, в частности с религиозными лидерами. «Думаю, что ему это удастся, так его отец (Махмуд Калиматов.— “Ъ”) был очень известным старейшиной и пользовался в регионе большим авторитетом».
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