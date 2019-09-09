Глава Роскомнадзора обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о двойных стандартах в действиях Facebook во время единого дня голосования. По его словам, компания по-разному отнеслась к жалобам ведомства и своих пользователей.

Накануне ведомство обвинило Facebook, Google и YouTube во вмешательстве в выборы из-за распространения политической рекламы в день тишины. Facebook на это заявил, что ответственность за публикации несут рекламодатели. Если в компанию поступают сообщения о нарушениях, она рассматривает заявку и принимает необходимые меры.

«В результате одного обращения пользователя компании Facebook был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома — и это факт. В то же время та реклама, которая относится к категории политической и по поводу которой высказались Роскомнадзор, Общественная палата, парламент РФ,— с ней ничего не произошло»,— заявил журналистам Александр Жаров (цитата по «РИА Новости»).

«Именно поэтому мы говорим, что мы имеем дело явно с двойными стандартами, попыткой влияния на результаты выборов»,— сказал глава Роскомнадзора.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись выборы различного уровня. Перед этим Роскомнадзор предупредил популярные интернет-ресурсы об ответственности за нарушение «дня тишины», в течение которого запрещается политическая агитация. По итогам избирательной кампании ведомство заявило, что компании допустили нарушения.

О том, как в России подводят итоги единого дня голосования,— в онлайн-трансляции “Ъ”.