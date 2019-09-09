Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству. Ранее Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября.

«Мы поддерживаем ответственную политическую рекламу и ожидаем, что она должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные "периоды тишины", для любых географических областей, на которые такая реклама ориентирована»,— сообщила Google (цитата по «Интерфакс»). При этом корпорация не уточнила, распространяла ли рекламу во время воскресного голосования в России.

Представители Facebook в ответ на обвинения сообщили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели, а компания по запросу рассматривает обращения о нарушениях. «Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры»,— сообщили в компании.

До этого о возможном вмешательстве в выборы говорил первый зампред ЦИКа Николай Булаев и глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Напомним, 8 сентября в России прошли единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня. Накануне Роскомнадзор предупредил популярные интернет-ресурсы об ответственности за нарушение «дня тишины», в течение которого запрещается политическая агитация.

О том, как в России подводят итоги единого дня голосования — в онлайн-трансляции “Ъ”.