Кандидат, за которого проголосовал Путин, проиграл на выборах в Мосгордуму

На выборах в Мосгордуму в 37-м округе победил представитель КПРФ Николай Губенко, набравший 58,29% голосов. Его соперниками были Юрий Максимов (ЛДПР, получил 19,08%) и Александр Романович от «Справедливой России» (17,18%). Как выяснил “Ъ”, именно за господина Романовича накануне проголосовал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что не знаком с кандидатом лично, но выразил надежду, что это «хороший, порядочный человек».

Кто выиграл выборы 8 сентября. Коротко Читать далее

8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

На выборах в Мосгордуму 13 мандатов получили кандидаты от КПРФ, 3 — представители партии «Яблоко», 3 — «Справедливой России». Самовыдвиженцы (большинство из них были кандидатами от «Единой России») получили 26 мандатов.

Подробнее о том, как голосовал президент, читайте в публикации “Ъ” «Владимир Путин съездил на Ленинский для галочки».

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.