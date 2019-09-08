Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин приехал на избирательный участок в Российской академии наук (РАН), где проголосовал на выборах в Мосгордуму. Глава государства всегда голосует именно на этом избирательном участке №2151. Туда же он приезжал голосовать на выборах президента в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.

Господин Путин заявил журналистам, что не знает лично того кандидата, за которого проголосовал: «Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек». Глава государства также сказал, что ему важно не количество кандидатов, а качество их работы. «В некоторых странах есть и 30, 50 и 100 (кандидатов.— “Ъ”). Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, а важно, какого качества»,— пояснил он.

Сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. Всего по стране пройдут 6015 выборов различного уровня. В Москве в окончательный список кандидатов вошли 225 человек. ЦИК отказал в регистрации 57 кандидатам, в числе которых были несколько представителей оппозиции. Из-за отказа ЦИК с июля в столице начались протесты, многие из них были несанкционированными и сопровождались задержаниями. После акций протеста по различным статьям УК РФ семь человек уже получили сроки.

Как проходит единый день голосования в России, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Чем запомнилась кампания по выборам в Мосгордуму, читайте в материале “Ъ” «Суды, полиция, скандалы и прогулки».