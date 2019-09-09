Андрей Назаров назначен вице-премьером Башкирии

Радий Хабиров, получивший большинство голосов на вчерашних выборах главы Башкирии, назначил новым вице-премьером бизнесмена, сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. О назначении глава объявил сегодня на оперативном совещании в правительстве.

Какие вопросы будет курировать в кабмине господин Назаров, Радий Хабиров не сообщил. Ранее источники "Ъ-Уфа" сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный претендент на пост премьера республики. Вероятно, об этом его назначении будет известно 19 сентября, когда Радий Хабиров намерен объявить новый состав правительства.

Андрей Назаров родился в апреле 1970 года в Баймаке. Окончил Сибайский горно-обогатительный техникум, Казахскую государственную академию управления, Башкирскую академию госслужбы и управления, Магнитогорский государственный технический университет, Российскую академию госслужбы при президенте РФ. В 1998-2004 годах возглавлял представительство Башкирии в Магнитогорске, в 2001-2006 годах руководил правлением Башкирского торгово-промышленного союза. В 2006 году возглавлял Центр стратегических разработок при президенте Башкирии. В 2007 году избрался в Госдуму. В 2011 году был назначен спецпредставителем президента Башкирии по вопросам инвестиционного сотрудничества. С 2014 года — сопредседатель «Деловой России». Возглавляет совет директоров группы компаний «Гранель» (один из крупных застройщиков Москвы, в Уфе владеет отелем Crowne Plaza Ufa – Congress Hotel). Недавно «Гранель» завершила переговоры о покупке в Уфе торгового центра «Мир». Структурам господина Назарова в Уфе также принадлежит франшиза «РБК» (телевидение и портал), портал «Независимая Уральская газета».

О том, что Андрей Назаров думает о своем возможном назначении, подробнее