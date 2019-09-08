Андрей Назаров заявил, что не откажется от поста премьера Башкирии

Бизнесмен и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров заявил, что не откажется от поста премьер-министра Башкирии, если он будет ему предложен. «Радий Хабиров такая личность, что если он сделает предложение, от него будет трудно отказаться»,— передает слова господина Назарова «Медиакорсеть».

Он добавил, что разделяет убежденность Радия Хабирова в том, что «надо делать правительство развития, которое будет ставить своим результатом радикальные, быстрые масштабные изменения для башкортостанцев». «Лидерство Татарстана», добавил предприниматель, «это не их заслуга, а наша недоработка».

Ранее источники "Ъ-Уфа" сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный, хотя и не единственный претендент на пост премьера Башкирии. Должность вакантна с декабря 2018 года, когда ее оставил Рустэм Марданов, входивший в команду прежнего главы республики Рустэма Хамитова.

Ирина Самойлова