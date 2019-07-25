Андрей Назаров пришел за «Миром»

Как стало известно „Ъ“, девелоперская группа «Гранель», связанная с сопредседателем «Деловой России» Андреем Назаровым, решила инвестировать в коммерческую недвижимость Уфы. ООО «Проспект, 4/1», оформленное на Ларису Назарову и Светлану Нигматуллину (владеют компаниями группы «Гранель»), намерено купить большую часть центра торговли и развлечения «Мир», принадлежавшую одноименному АО. В «Гранель» заявляют, что сделка является частью планов выхода группы в российские регионы, в том числе в Башкирию, где улучшается инвестиционный климат. Детали сделки не раскрываются. По оценке экспертов рынка недвижимости, покупка может обойтись «Гранели» в сумму от 1 до 1,4 млрд руб.

О том, что московская девелоперская группа «Гранель», принадлежащая членам семьи сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова, покупает уфимский центр торговли и развлечений «Мир» (ЦТиР, расположен в здании бывшей швейной фабрики), сообщили несколько собеседников на местном рынке коммерческой недвижимости. В «Гранели» подтвердили, что планируют сделку и надеются завершить ее до осени. Она является частью планов выхода группы в российские регионы, сообщил Андрей Назаров. В первую очередь, по его словам, компания намерена усилить присутствие в Башкирии, «где инвестиционный климат улучшается после прихода Радия Хабирова (врио главы республики. — „Ъ“)».

Площади ЦТиР «Мир» находятся в залоге у Сбербанка. В пресс-службе банка подтвердили, что являются залогодержателями здания ТЦ «Мир», но не раскрыли данные о заемщике. «Просрочек по данному кредиту заемщик не имеет. Информацией о возможной продаже здания банк не обладает»,— сообщили в банке.

По словам одного из бывших сотрудников ЦТиР «Мир», оператором сделки купли-продажи торгового центра является ООО «Проспект, 4/1». Компания с уставным капиталом 10 тыс. руб., по данным «СПАРК-Интерфакс», образована в Уфе в сентябре 2018 года, ее название совпадает с адресом торгового центра. По 37,5% уставного капитала «Проспект, 4/1» владеют Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина (официальные владелицы ООО «Гранель-недвижимость» и других предприятий группы «Гранель»), 25% — у предпринимателя Романа Халилова, которому принадлежит часть площадей торгового центра (владеет долями в ООО «Галерея Проспект», «Сибирь проперти» и «Уфа эстейт»). Совладельцы «Гранели» покупают 30 из 35 тыс. кв. м площади торгового центра, отметил собеседник.

Андрей Назаров — известный в России бизнесмен, уроженец башкирского Баймака. Связанная с ним уфимская группа «Аструм», президентом которой является его сын Денис, владеет восемью торговыми центрами в Стерлитамаке, Салавате, Туймазах, Сибае, Октябрьском и Белорецке, автоцентром «Красная Башкирия» в одноименном поселке в Абзелиловском районе, базой отдыха «Башкирская деревня», оптово-розничной базой «Зумара» в Сибае, кинокомплексом «Октябрь» в Салавате. Площадь торговых помещений, находящихся под управлением группы, превышает 130 тыс. кв. м.

«Гранель-недвижимость» в Уфе в 2015 году построила к саммитам ШОС и БРИКС отель Sheraton (теперь — Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel). По данным Единого реестра застройщиков по состоянию на 1 июля ГК «Гранель» занимала 38 место среди 146 застройщиков Москвы по объему строительства. Господин Назаров долгое время дружит с врио главы республики Радием Хабировым.

Торговый центр «Мир» площадью 35 тыс. кв. м. был открыт на площадях бывшей швейной фабрики в 2004 году. Помещения сдаются в аренду под бутики одежды и обуви, магазины бытовой техники, электроники, гипермаркет «Райт», рестораны и кафе, фитнес-центр, кинотеатр и МФЦ. До 2010 года центром владели структуры, входившие в группу «Трилистник» Марата Ахметшина, Марата Фаттахова и Артура Хазигалеева. В 2013 году актив был продан группе «Финстрой» бизнесмена Олега Бойко (стоимость сделки неофициально оценивали в $80 млн). Информации о персоналиях, которые продают ЦТиР «Гранели», в открытом доступе нет. Чистая прибыль компании-владельца центра — АО «Центр торговли и развлечений Мир» (принадлежит кипрской «А.Ф.К.А лимитед холдинг») — составила в 2017 году 145 тыс. руб. при выручке 290,5 млн руб. Она имела 1,2 млрд руб. долгосрочных займов и кредитов.

Управляющий уфимского торгового центра Ultra Антон Горбачев оценивает стоимость сделки по покупке площадей «Мира» ориентировочно в 1 млрд руб. «Не зная деталей, сказать точнее сложно. Раз сделка состоялась, значит, она устроила обе стороны,— отмечает собеседник.— Локация у „Мира“ хорошая. Если улучшить состав арендаторов, создать новые интересные концепции, повысится инвестиционная привлекательность объекта. Может быть, новый инвестор даже решится на более серьезную реконструкцию, а со временем хороший актив всегда можно выгодно продать».

Эксперт по управлению коммерческой недвижимостью Всеволод Спивак считает, что сделку можно оценить в пределах 1,2-1,4 млрд руб. без НДС. «Цена зависит от ежемесячных финансовых результатов компании, состояния договоров с арендаторами и ресурсоснабжающими организациями»,— отметил он. Окупить такие вложения, считает собеседник, реально в течение восьми с половиной лет. «Бизнес в этой ситуации мне видится таким: они ловят дельты между ценой привлечения денег, банковской процентной ставкой и текущей доходностью торгового центра. Если, допустим, доходность на вложенный капитал около 12,5%, а банковский кредит — 9-10%, за счет этой дельты вполне можно получать деньги, а с учетом индексации арендной ставки по долгосрочным договорам, эта дельта может увеличиваться. Риска потери „Миром“ арендаторов и покупателей я не вижу. За последние годы, с появлением в числе совладельцев Романа Халилова, ситуация там улучшилась».— отметил эксперт.

Булат Баширов