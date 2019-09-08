Радий Хабиров намерен объявить состав нового правительства 19 сентября

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, баллотирующийся в числе других семи кандидатов на пост главы региона, сообщил, что в случае победы на выборах объявит новую структуру и состав правительства 19 сентября.

«Руководители в массе своей остаются работать на местах. В целом та команда, с которой мы пришли, работоспособна»,— заявил он.

Господин Хабиров сообщил, что явка на выборах (65% за час до закрытия избирательных участков.— "Ъ-Уфа") его «порадовала»: «60% — хороший показатель»,— отметил он, добавив, что считает активное участие жителей республики в выборах «в некоторым смысле авансом». «Будем стараться»,— отметил он. Отвечая на вопрос, планирует ли он вознаградить своих соперников на выборах «за их смелость и отчаянье», Радий Хабиров сказал, что может «организовать взаимодействие и понимание, где они могут быть полезны».

Ранее Радий Хабиров сообщал, что намерен назначить премьер-министра, а источники "Ъ-Уфа" отмечали, что наиболее вероятным кандидатом на эту должность является сопредседатель «Деловой России», бизнесмен Андрей Назаров. Господин Назаров сегодня был одним из сопровождающих Радия Хабирова на встрече с журналистами в рамках акции «Ночь выборов». Сама акция проходит в принадлежащем его группе отеле Crowne Plaza Ufa – Congress Hotel.

Булат Баширов