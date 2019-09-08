В Москве задержали журналиста Илью Азара

Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа». На 18:00 около мэрии была намечена акция, участники которой собирались выйти в футболках с надписью «Свободу политзаключенным». Перед началом акции около рамок, которые установили из-за Дня города, начались задержания. Всего задержали около 10 человек.

Вместе с Ильей Азаром задержали правозащитницу Викторию Ивлеву и начальника предвыборного штаба Егора Жукова, на которого завели уголовное дело после несогласованной акции 27 июля, Евгения Овчарова. Как сообщает «Медиазона», среди задержанных также — участница группы Pussy Riot Мария Алехина. По ее словам, задержали не менее 9 человек. «Мы просто шли»,— заявила она.

«У нас не было никаких плакатов, мы не агитировали людей к чему-либо. На мне была футболка с надписью в защиту Алексея Миняйло, Азар вообще в синей рубашке — никого ни к чему не призывал. Причины задержания неизвестны, автозак стоит на месте, видно, что заполняется второй автозак рядом с нами»,— рассказала “Ъ” гражданская активистка Мария Черных, создательница фандрайзингового проекта delo212.ru. По ее словам, в автозаке 10 человек.

Напомним, 2 сентября Илью Азара задержали на лестничной клетке его дома и «прямо в домашней одежде и тапках» увезли в отделении полиции, оставив дома одну его маленькую дочь. На него составили протокол о повторном нарушении правил массовых акций, из-за шествия 31 августа (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) и детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович обратились в прокуратуру с просьбой проверить действия сотрудников правоохранительных органов. Сам Илья Азар подал жалобу в Следственный комитет России (СКР). По его мнению, действия полицейских подходят под две статьи уголовного кодекса: оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

О том, как расценивать действия правоохранителей при задержании журналиста, читайте в материале “Ъ FM” «Полицейские ответят за ребенка».