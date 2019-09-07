Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»

Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, украинцев, вероятно, везут к пункту обмена. «В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят на Украину»,— сообщил адвокат (цитата по ТАСС).

Как сообщает «Интерфакс», во Внуково утром приземлился самолет с государственной символикой Украины.

Тем временем, по данным, РЕН ТВ в аэропорт Борисполь прибыла колонна автобусов с задержанными на Украине россиянами. В числе тех, кто должен отправиться в Москву, был руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, сообщил «РИА Новости» гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Из Москвы в Киев прилетел самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300, который, предположительно, должен забрать россиян, сообщает «Пятый канал».

По данным портала Flightradar, около 12:00 российский самолет Ту-204 вылетел из Киева. Примерно в то же время из Москвы вылетел украинский Ан-148.

Напомним, переговоры об обмене задержанными и осужденными между Москвой и Киевом начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. Владимир Путин говорил, что обмен будет «масштабный» и может стать «хорошим шагом» в нормализации отношений двух стран.

Как сообщал “Ъ”, к концу августа в московском СИЗО «Лефортово» были собраны около 30 граждан Украины — как уже осужденных за преступления в России, так и находящихся под следствием за них. Вчера, 6 сентября, Владимир Зеленский издал указ о помиловании 12 осужденных россиян.

Подробнее о формуле обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Обвиняемые становятся обменяемыми».