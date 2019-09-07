США введут дополнительные ограничения денежных переводов на Кубу

Минфин США ужесточит ограничения на денежные переводы на Кубу с 9 октября, сообщается на сайте ведомства. «Мы предпринимаем дальнейшие шаги для финансовой изоляции кубинского режима. США считают, что кубинский режим несет ответственность за угнетение кубинского народа и поддержку других диктатур в регионе, таких как незаконный режим Мадуро (президента Венесуэлы Николаса Мадуро.—“Ъ”)»,— говорится в заявлении.

Теперь американцы смогут переводить своим родственникам-гражданам Кубы не более $1 тыс. на одного человека в квартал. Кроме того, им будут запрещены переводы близким родственникам кубинских чиновников и членов коммунистической партии.

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Помимо этого запрещается переводить благотворительные пожертвования, а банкам — обрабатывать транзакции, при которых отправитель и получатель находятся за пределами юрисдикции США. Для некоторых платежей будут сделаны исключения, если средства пойдут на поддержку частных лиц и организаций, которые действуют независимо от государства.

Напомним, в конце 2018 года США ввели санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, назвав их «тройкой тирании». Вашингтон пообещал бороться с их антидемократическими режимами. Затем в апреле текущего года США расширили санкции против Кубы и запретили американцам, у которых на Кубе нет родственников, ездить в страну. Позднее они ввели запрет на групповые образовательные поездки, а также исключили прогулочные суда, частные и корпоративные самолеты из списка товаров, которым ранее выдавалась лицензия на экспорт.

Подробнее — в публикации “Ъ” «США сменили "ось зла" на "тройку тирании"».