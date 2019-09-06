Основатель «Рольфа» считает его международный розыск «обычной процедурой»

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров считает, что «ничего такого» в том, что он объявлен в международный розыск, нет. В беседе с “Ъ FM” господин Петров подчеркнул, что «это обычная процедура». Он также сказал, что собирается вернуться в Россию, «когда закончится суд и когда дело развалится». В беседе с «Интерфаксом» основатель компании уточнил, что имеет австрийское гражданство, и выразил уверенность, что Австрия не выдаст его как своего гражданина.

«Обычное действие, если следствие говорит А, оно должно говорить Б. За обвинением следует там федеральный розыск, потом международный розыск, это у них просто процедура»,— отметил основатель «Рольфа».Он подчеркнул, что для него это «не является ни новостью, ни событием».

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Ранее сегодня Следственный комитет России попросил суд заочно арестовать Сергея Петрова. Кроме того сообщалось, что господин Петров объявлен в международный розыск. Однако в базе Интерпола его пока нет, чтобы основателя «Рольфа» начали искать по линии Интерпола необходима судебная санкция на арест.

По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. Господину Петрову заочно предъявлено обвинение по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Сергей Петров виновным себя не признает и в разговоре с “Ъ” отмечал, что не мог иметь отношения к сделке. Сейчас он находится за границей.

Сергей Петров ранее прокомментировал уголовное дело в интервью “Ъ FM” «"Это вот Россия"».

Подробнее о деле крупнейшего в России автодилера читайте в материале “Ъ” «Все это рок-н-рольф».