Пять человек на место

Список кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Мосгордуму 8 сентября, станет известен 2 сентября, но отдельные изменения могут вноситься вплоть до пятницы 6 сентября. По состоянию на 30 августа было зарегистрировано 229 кандидатов, в понедельник ситуация кардинально не изменится, но в течение этого дня кандидаты еще имеют право снять свою кандидатуру, пояснил “Ъ” член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Первоначально окружные комиссии зарегистрировали 233 кандидата, позднее по решению суда к ним добавился представитель «Яблока» Сергей Митрохин. Пятеро зарегистрированных кандидатов снялись с выборов по собственному желанию либо были сняты по решению суда. Решение по кандидатуре Сергея Цукасова, выдвигавшегося по 14-му округу, в среду, 4 сентября, примет Верховный суд.

«Обжалования уже все, в принципе, закончились. У нас есть только один кандидат — господин Цукасов (14-й округ), по которому Верховный суд должен жалобу рассмотреть,— сообщил Дмитрий Реут.— Если Верховный суд оставит без изменений решение Мосгорсуда, который отменил решение о его регистрации, то их останется 228». Заседание ВС по этому вопросу запланировано на 4 сентября. Господин Реут пояснил, что, согласно законодательству, пока решение суда не вступило в силу, кандидат считается участвующим в выборах. Кроме того, при особых обстоятельствах, которые прописаны в Избирательном кодексе Москвы, кандидат может снять свою кандидатуру вплоть до 6 сентября. Речь идет, например, о потере дееспособности или смерти кандидата.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. 57 кандидатов получили отказ, который можно было обжаловать сначала в Мосгоризбиркоме, а в случае отказа городской комиссии — в Центризбиркоме или в суде. В Мосгоризбирком поступило 23 жалобы на отказы в регистрации, и только одна из них — Сергея Митрохина — была удовлетворена, хотя это не помешало окружной избирательной комиссии повторно отказать господину Митрохину, и обжаловать это решение ему удалось уже только в Мосгорсуде. Другим получившим отказ кандидатам от несистемной оппозиции регистрации добиться не удалось. В связи с этим создатели проекта «Умное голосование» на платформе Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального намерены назвать заинтересованным пользователям наиболее сильных, по их мнению, оппозиционных кандидатов в каждом округе. Отметим, из-за необходимости передачи пользовательских данных при регистрации ФБК столкнулся с обвинениями в сотрудничестве с властями.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила в беседе с корреспондентом “Ъ”, что всего за текущую кампанию выборов в Мосгордуму в суд поступило 78 исков, пять из них удовлетворены.

Иски поступали не только на отказ избирательных комиссий в регистрации, но и на решения о регистрации кандидатов от их соперников.

Так, например, с выборов был снят зарегистрированный кандидат Тимур Абушаев от КПРФ (суд удовлетворил иск его соперника по 3-му округу Юрия Шевченко от ЛДПР), кандидат от «Справедливой России» Артем Завилейский, скрывший информацию о судимости, а также самовыдвиженец по 14-му округу и один из активных участников протестных акций Сергей Цукасов. Суд удовлетворил иск его конкурента – самовыдвиженца в том же округе Александра Школьникова, однако решение Мосгорсуда пока обжалуется в Верховном суде. Кроме того, по собственному желанию снялись с участия в выборах кандидат от КПРФ по 45-му округу Владислав Колмагоров и самовыдвиженец по 9-му округу, муниципальный депутат Тимирязевского района Анна Ганялина.

Таким образом, на один мандат в Мосгордуме на выборах 8 сентября пока претендуют в среднем пять человек. Напомним, на предыдущих выборах в Мосгордуму в 2014 году к участию в выборах по 45 одномандатным округам было допущено 258 кандидатов.

Елена Рожкова