Институт выборов теряет доверие

Российская избирательная система в текущей предвыборной кампании столкнулась с самым серьезным кризисом со времен протестов 2011–2012 годов. Институт выборов деградирует, и этот процесс ускоряется, говорится в докладе движения в защиту прав избирателей «Голос» об этапах выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах всех уровней 8 сентября. Все это происходит на фоне растущего запроса общества на участие в принятии решений, однако ни один из элементов российской избирательной системы не удовлетворяет этот запрос.

Особенностью текущей избирательной кампании стало замещение конкуренции в рамках электоральных процедур силовым воздействием на оппозицию, что привело к беспрецедентному в истории современной России применению репрессивных мер в отношении оппозиции и ее сторонников, говорится в докладе «Голоса». Следствием этого становится потеря доверия к институту выборов со стороны общества. «Выборы этого года показали очень сильную деградацию самого института выборов и всей избирательной системы, которая выстроилась в стране,— сказал “Ъ” член совета движения "Голос" Станислав Андрейчук.— В очень глубоком кризисе находятся политические партии, избирательные комиссии находятся в зависимости от администраций различных уровней, хотя система избиркомов должна быть нейтральна и объективна».

По наблюдениям авторов доклада, существующие политические партии практически не ведут работу на местном уровне и не участвуют в подавляющем большинстве выборов.

Это означает, что ситуация с прохождением «муниципального фильтра» в последующие годы не изменится, формально оппозиционные партии останутся в тотальной зависимости от «Единой России» при выдвижении и регистрации своих кандидатов в губернаторы.

Кроме того, как отмечается в докладе, резко снизилась ценность партийных брендов. Это привело к тому, что «административные» кандидаты пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев, чтобы таким образом дистанцироваться от бренда «партии власти», тесно связанного в сознании граждан с непопулярными решениями, например с пенсионной реформой. Так, по сравнению с 2018 годом, доля зарегистрированных кандидатов-самовыдвиженцев выросла в 2,5 раза. Вместе с этим доля кандидатов от «Единой России» упала с 18,65% до 13,5%, то есть почти на треть.

«Выборы 2019 года вновь ставят вопрос об эффективности политических партий,— отмечают авторы доклада.— Все дело в том, что современная российская партийная система не выполняет своих ключевых функций: партии, как правило, не участвуют в подавляющем большинстве проходящих в стране выборов; слабо осуществляют подбор и выдвижение кадров; плохо выражают интересы определенных групп населения на местах и не помогают осуществлять устойчивую коммуникацию граждан и местных общественных институтов с властью».

В конечном счете, как отмечается в докладе «Голоса», отсутствуют предпосылки для изменения отношения граждан к политическим партиям, все это влечет углубление политического кризиса. А события на выборах в Мосгордуму, где продемонстрирована очевидная предвзятость всей системы избирательных комиссий при проверке документов кандидатов, ведут к полной девальвации института выборов для общества.

«Главные политические игроки среди партий находятся в плачевном состоянии,— резюмировал господин Андрейчук.— Я думаю, что кризис будет увеличиваться, и к 2021 году (к выборам в Госдуму) мы получим ситуацию гораздо более непредсказуемую, потому что перезагрузка всей партийной системы должна была пройти еще пару-тройку лет назад как минимум, но этот процесс явно затянулся».

В единый день голосования 8 сентября 2019 года во всех регионах страны проходят более 5 тыс. выборов. Замещается около 47 тыс. мандатов и выборных должностей. В частности, пройдут прямые выборы глав в 16 регионах, а также выборы 13 региональных парламентов. В выборах смогут участвовать порядка 56 млн граждан.

Елена Рожкова