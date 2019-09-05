ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Чаще всего жертвами мошенничества фиктивной лотереей и выигрышем, для получения которого нужно предоставить данные своей карты, становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах, сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев. Он уточнил, что жертвами такого мошенничества часто становятся люди старше 50 лет.

«Эта "разводка" очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных. Смешно, когда человек, уважаемый полковник, говорит: "Я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты"»,— сообщил господин Сычев на осенней сессии Уральского форума информбезопасностии финансовой сферы в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

Также он рассказал, что за последнее время портрет жертв финансового мошенничества с использованием социальной инженерии поменялся. «За последние полтора года мы наблюдаем, что в сегменте экономически активного населения, это возрастная категория начиная с 32–35 до 48 лет, количество атакуемых таким способом граждан стало гораздо больше»,— отметил первый замдиректора департамента ЦБ. Он добавил, что остальные 40% — это все остальные категории населения. По его словам, полтора года назад картина была совершенно иная: основной целью атаки были пожилые люди .

Накануне господин Сычев сообщил, что Центробанк зафиксировал рост числа хищений средств россиян через соцсети. Злоумышленники переключились с пенсионеров на категорию экономически активных граждан, а наибольшую популярность сейчас набирает способ мошенничества со взломом аккаунта и последующая отправка друзьям просьб о финансовой помощи, отмечают в регуляторе.

Ранее представители ЦБ назвали неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях. По статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, утверждает регулятор. МВД поддержало идею блокировки на срок до 30 рабочих дней.

Подробнее о схеме блокировки читайте в материале “Ъ” «Деньги задержат на входе».