ЦБ предупредил о росте числа хищений через соцсети

Центробанк зафиксировал рост числа хищений средств россиян через соцсети, рассказал «Известиям» заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Злоумышленники переключились с пенсионеров на категорию экономически активных граждан, а наибольшую популярность сейчас набирает способ мошенничества со взломом аккаунта и последующая отправка друзьям просьб о финансовой помощи, отмечают в регуляторе.

«У более молодых людей уровень доверия к безопасности современных технологий довольно высокий. Поэтому их бывает проще "купить" на звонок или сообщение от имени сотрудника банка. Главная задача — создать стрессовую ситуацию, в которой человеку будет сложно мыслить рационально»,— заявил представитель регулятора, напомнив, что у клиентов банков есть два дня, чтобы подтвердить или опровергнуть трансакцию, приостановленную банком как подозрительную.

В некоторых случаях, по словам господина Сычева, злоумышленники даже имитирует голос владельца аккаунта, якобы просящего о помощи, но широкого распространения этот способ пока не получил из-за высокой стоимости. «Если это и будет развиваться, то не против обычных граждан, а против собственников крупных компаний и в целом юридических лиц»,— считают в Центробанке.

Ранее представители ЦБ назвали неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях. По статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, утверждает регулятор. МВД поддержало идею блокировки на срок до 30 рабочих дней.

Подробнее о схеме блокировки читайте в материале “Ъ” «Деньги задержат на входе».