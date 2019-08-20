ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях

Центробанк не видит необходимости менять законодательство, которое позволит на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

Как сообщал “Ъ”, Ассоциация банков России (АБР) предлагает внести поправки в законы, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции. По словам авторов идеи, эти изменения затруднят вывод средств по «купленным» банковским картам, а также будут играть роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов.

В ЦБ рассказали RNS, что современные технологии позволяют мгновенно использовать переведенные средства. По статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, утверждает регулятор. В то время как регистрация обращений граждан в полицию о мошенничестве может занимать большее время.

«Таким образом увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять соответствующие меры после вывода злоумышленником похищенных средств»,— сообщили в ЦБ. Таким образом, Банк России назвал неэффективными предлагаемые банковским сообществом меры.

Подробнее об инициативе АБР читайте в материале “Ъ” «Деньги задержат на входе».