МВД поддержало идею блокировки карт при получении подозрительных платежей

Министерство внутренних дел России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. Об инициативе ранее сообщал “Ъ”. Этого срока, по мнению представителей полиции, достаточно для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело. Об этом говорилось на совещании Ассоциации банков России (АБР) по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов, пишет РБК.

Как сообщал “Ъ”, к закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции. Если отправитель денег обратился в полицию и получил там талон-уведомление, то блокировка может действовать 30 рабочих дней.

При этом, представители Центробанка назвали неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях. По их мнению, современные технологии позволяют мгновенно использовать переведенные средства. По статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, утверждает регулятор. В то время как регистрация обращений граждан в полицию о мошенничестве может занимать большее время.

Подробнее об инициативе АБР читайте в материале “Ъ” «Деньги задержат на входе».