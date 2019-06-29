Виктор Медведчук дал бой на мирном фронте

Глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук сделал тему мира в Донбассе ключевым сюжетом избирательной кампании своей партии. Его мишенью стал президент Владимир Зеленский, ранее заявлявший, что он готов на все, чтобы на востоке перестали гибнуть люди. Господин Медведчук и его платформа могут выиграть у пропрезидентской партии «Слуга народа» соревнование за титул главных миротворцев. Но это вряд ли им поможет добиться прорывных результатов на выборах в Раду, считают эксперты.

Виктор Медведчук, состоящий в особых отношениях с Владимиром Путиным (российский президент и супруга премьера РФ Дмитрия Медведева Светлана Медведева крестили дочь украинского политика), провел конец недели в Минске. Столицу Белоруссии он использовал как плацдарм для атаки на президента Украины Владимира Зеленского. Господин Медведчук два дня создавал здесь громкие инфоповоды, благодаря которым оказывался в топах новостей как на Украине, так и в России.

Первую волну Виктор Медведчук поднял 27 июня. На пресс-конференции с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником в минском «Президент-отеле» он объявил об освобождении четырех человек, осужденных в ДНР и ЛНР. В Донецке и Луганске, сообщил господин Медведчук, вняли его просьбе и согласились в качестве жеста доброй воли освободить Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева и Максима Горяйнова, приговоренных к длительным срокам.

Освобождение состоялось 28 июня и в СМИ освещалось не менее широко. В VIP-зале минского аэропорта Виктор Медведчук вывел четверых пленников к журналистам, среди которых были репортеры главных российских госканалов, а также камеры подконтрольных политику украинских телеканалов 112, News One и поддерживающего его партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» канала «Интер».

Господин Медведчук рассказал, что их доставили в Белоруссию из Ростова, поблагодарил за добрую волю отсутствовавших здесь представителей Луганска и Донецка и сообщил, что все четверо немедленно вылетят из Минска частным самолетом. Что вскоре и произошло.

Комментируя освобождение пленников, которое пришлось на разгар избирательной кампании по выборам депутатов Верховной рады Украины, Виктор Медведчук настаивал: это никак не связано с предстоящим 21 июля голосованием.

«С выборами это никаким образом не связано. Я хочу напомнить, что занимаюсь обменами и освобождениями с мая 2014 года»,— подчеркнул господин Медведчук.

В адрес властей Украины, в первую очередь президента страны Владимира Зеленского, политик высказывался жестко. Отметив, что 80% населения страны хотят мира в Донбассе, а больше 50% выступают за прямые переговоры с сепаратистами, Виктор Медведчук заявил, что новый президент «не делает ничего, что могло бы свидетельствовать о его желании установить мир» и вообще не нацелен на мирное урегулирование ситуации на востоке страны.

Виктор Медведчук критиковал господина Зеленского по вопросу, который президент Украины сам для себя определил приоритетом. «Наша первостепенная задача — прекращение огня на Донбассе,— говорил новый президент 20 мая в своей инаугурационной речи.— Меня часто спрашивали: а на что вы готовы ради прекращения огня? Могу заверить — для того чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно — я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир».

Но потом избирательная кампания по досрочным выборам в Раду, которые инициировал президент Зеленский, отодвинула неудобную тему Донбасса на второй план. Причем неудобную не только для Владимира Зеленского, который в последнее время больше говорит о необходимости продления антироссийских санкций, чем о решении проблем на востоке. В предвыборной программе пропрезидентской партии «Слуга народа» конфликт в Донбассе вообще не упоминается.

Лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков на просьбу “Ъ” о комментарии посоветовал обратиться в пресс-службу. Но глава пресс-службы партии Татьяна Цыба не ответила на запрос “Ъ”.

Собеседники “Ъ”, близкие к «Слуге народа», на условиях анонимности говорят, что до выборов 21 июля командой президента Зеленского принято решение избегать разговоров на такие болезненные темы, как война, беженцы и прочие подобные сюжеты. Объясняется это тем, что электорат «Слуги народа» разный. И заняв четкую позицию, к примеру, по Донбассу, партия может лишиться значительной части своих избирателей как в патриотическом сегменте, так и среди тех, кто лоялен России. Внести ясность по этой теме планируется после окончания предвыборной кампании.

Возникшей паузой и пользуется Виктор Медведчук, чья партия сейчас вторая в предвыборных рейтингах после «Слуги народа» (за «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы голосовать 12,1%, а за «Слугу народа» — 45,3%).

«Медведчук посылает сигнал, что ключ от решения вопросов в Донбассе только у него и ни с кем кроме него вести переговоры там не будут. Очень циничная борьба. Эти его действия граничат с определениями, которые даются терроризму, когда берут заложников и на что-то обменивают. В данном случае меняют пленных на политические амбиции Медведчука»,— сказал в беседе с “Ъ” киевский политолог Константин Бондаренко.

Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко тоже уверен, что Виктор Медведчук использует в электоральных целях особые отношения с Россией и лидерами ДНР и ЛНР. «Партия Медведчука и он сам изначально позиционировали себя в качестве "партии мира". Но Владимир Зеленский перебил их игру и в значительной мере аккумулировал вокруг себя миротворческие настроения. Он подобрал часть электората партии Медведчука. Поэтому последний теперь перешел от конструктивного отношения к Зеленскому к его резкой критике»,— говорит эксперт “Ъ”.

По мнению господина Фесенко, миротворческая стратегия Виктора Медведчука вряд ли сработает, поскольку довольно большая часть населения воспринимает его не как миротворца, а как представителя российских интересов.

Кроме того, продолжает эксперт, «Оппозиционная платформа — За жизнь» вышла на пик электоральной ниши. «Пророссийский электорат — около 12%. Это потолок. Из-за аннексии Крыма и захвата части Донбасса электоральный баланс в стране разрушен, он изменился. Пять миллионов избирателей остались на территории Крыма и в Донбассе. Без них ничего выиграть нельзя. Так что Медведчук и его партия будут оппозицией. Причем никто их в коалицию брать не будет из-за их токсичной пророссийскости»,— заключил Владимир Фесенко.

Владимир Соловьев, Минск; Матвей Шиманов, Киев