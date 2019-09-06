Чем известен Виктор Медведчук

Медведчук Виктор Владимирович родился 7 августа 1954 года в поселке Почет Красноярского края. В середине 1960-х с семьей переехал на Украину. Окончил юрфак Киевского госуниверситета (1978).

Начал адвокатскую практику, был адвокатом украинских диссидентов Юрия Литвина и Василия Стуса. В 1989–1991 годах работал заведующим юридической консультацией. В 1990 году избран президентом Союза адвокатов Украины. С марта 1994 года — председатель Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при кабинете министров. В 1997 году избрался народным депутатом по избирательному округу №171 (Закарпатская область). В 1998–2001 годах — вице-спикер, первый вице-спикер Верховной рады Украины. В 1998–2007 годах — председатель Социал-демократической партии Украины (объединенной). В 2002–2005 годах был главой администрации президента Украины Леонида Кучмы.

В 2012 году стал инициатором создания общественной организации «Украинский выбор». Активно участвовал в качестве посредника между Москвой и Киевом в урегулировании военного конфликта в Донбассе и переговорах об обмене пленными. В июле 2018 года вступил в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», в ноябре того же года возглавил ее политсовет.

Является соучредителем ряда коммерческих структур, в частности Украинского кредитного банка, ЗАО «Футбольный клуб "Динамо" (Киев)», международной адвокатской компании «Биайэм», украинского промышленно-финансового концерна «Славутич». По данным СМИ, также контролирует телеканалы NewsОne и «112 Украина».

С начала 2000-х годов хорошо знаком с Владимиром Путиным. Позже, став главой администрации президента Украины, часто виделся с Дмитрием Медведевым, который тогда занимал аналогичную должность в России. Младшая дочь господина Медведчука Дарья в 2004 году стала крестницей Владимира Путина. Крестной матерью девочки является супруга Дмитрия Медведева Светлана.

Доктор юридических наук, тема диссертации — «Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы создания государства» (1997).