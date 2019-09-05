В пытках усмотрели вымогательство

В Санкт-Петербурге по итогам проверки в крупнейшем следственном изоляторе Европы «Кресты» после появления сообщений о пытках заключенного возбудили уголовное дело о вымогательстве. При этом в Главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Санкт-Петербургу сообщили, что повреждения, зафиксированные на фотографии, выложенной порталом Гулагу.нет, были нарисованы «красящими веществами», сославшись на показания самого арестованного. Члены петербургской общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) считают версию следствия неправдоподобной, заявляя, что уголовное дело должно было быть возбуждено гораздо раньше и по большему количеству статей. Накануне они направили председателю СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой проверить руководство СИЗО.

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении мужчин в возрасте 23 и 25 лет, которым уже вынесли приговоры, и 26-летнего подсудимого, содержавшихся в СИЗО «Кресты» в Колпинском районе города. Их подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, в конце июля подозреваемые требовали у одного из заключенных 20 тыс. руб., угрожая его жизни и здоровью.

После отказа передать деньги, отмечают в следственных органах, мужчины избили его. «Затем один из подозреваемых позвонил родственникам мужчины, сообщив, что он избит, а также пояснив, что в случае неперечисления денег избиения будут периодически продолжаться»,— рассказали в ГСУ СКР и добавили, что после этого родственники потерпевшего перечислили 3 тыс. руб. знакомой одного из подозреваемых.

Интересно, что, по версии следствия, избитым оказался не тот человек, фотографию которого разместил правозащитный портал Гулагу.нет. На изображении, напомним, были видны значительные следы от избиений. Как заявили в ГСУ СКР, следственно-арестованный рассказал им, что «для имитации видимости телесных повреждений использовались красящие вещества».

В санкт-петербургской ОНК выражают недоверие версии следственных органов.

«Мы вчера выложили больше тридцати страниц наших документов, мне кажется, по ним можно составить впечатление о том, насколько правдоподобна версия СКР о нарисованных телесных повреждениях»,— заявила “Ъ” член ОНК Яна Теплицкая. Кроме того, правозащитник уверена, что уголовное дело должно было быть возбуждено гораздо раньше и против большего числа людей: «Основная ответственность лежит на государстве, поэтому дела должны были быть также возбуждены против сотрудников ФСИН и по большему количеству статей: за истязания и за превышение служебных полномочий»,— пояснила “Ъ” госпожа Теплицкая.

Напомним, в августе ФСИН России уже проверяла крупнейший следственный изолятор Европы. По итогам проверки, как сообщал “Ъ”, было обнаружено множество нарушений. Заместитель главы ведомства Валерий Максименко рассказывал, что они касаются отсутствия учета переводов заключенных из камеры в камеру, а также нахождения в одном помещении осужденных и неосужденных людей. Также проверка выявила факты отключения видеокамер.

В целом ситуацию в СИЗО господин Максименко назвал «бардаком».

Некоторые сотрудники изолятора после проверки были отстранены от исполнения своих обязанностей. Сейчас в ГСУ СКР уточнили, что материалы в отношении работников выделены в отдельное производство для доследственной проверки: в их действиях следователи могут усмотреть состав преступления по ст. 293 УК РФ (халатность). Некоторым сотрудникам уже было вынесено представление из-за незаконного проноса мобильных телефонов заключенными в СИЗО. «Пресс-хат», о которых также сообщал правозащитный портал, в пенитенциарном учреждении не нашли.

Накануне санкт-петербургская ОНК опубликовала заявление на имя председателя СКР Александра Бастрыкина. В нем правозащитники требуют провести проверку действий врио начальника следственного изолятора Никиты Ильина и других сотрудников учреждения на предмет халатности и превышения должностных полномочий. В заявлении детально описывается один из случаев избиения арестанта, который и попал на видео, опубликованное на портале Гулагу.нет. По мнению членов ОНК, истязания происходят с дозволения сотрудников следственного изолятора. Правозащитники отмечают, что в основу заявления Александру Бастрыкину были положены рассказы заключенных и их близких, поскольку ФСИН не предоставляет им никаких документов.

Марина Царева, Санкт-Петербург